Caxias do Sul confirma convênio estadual para obra em Desvio Rizzo

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, confirmou que o governo do Estado liberou R$ 15 milhões para a construção do novo acesso ao bairro Desvio Rizzo. A passagem de nível subterrânea será construída um pouco mais à frente do acesso atual pela ERS-122.
A obra estava sendo pleiteada há algum tempo pelo prefeito, com várias visitas ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A confirmação do investimento foi celebrada pelo prefeito, visto que o acesso ao bairro, em frente à Havan, com conjuntos semafóricos, já não comporta o grande fluxo de trânsito, principalmente nos horários de pico.
O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann, também comemora a conquista. “Uma grande notícia, não só para a comunidade do Rizzo, mas para toda a região, para a entrada de Caxias. É um novo equipamento viário que vai, com certeza, ser de muita utilidade. A entrada de Caxias hoje é uma rodovia estadual, mas que tem projeção futura de ser municipalizada, então com investimentos, primeiro do Estado e um desses investimentos, de grande monta, com valor considerável”, afirnou.
Ele explicou os próximos passos a partir de agora. “Com o convênio assinado garantindo o recurso, dentro do próprio valor tem a verba para a contratação do projeto. Com o projeto, encaminhamos para a licitação e contratação da empresa”, explica Feldmann.
O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, confirmou que o governo do Estado liberou R$ 15 milhões para a construção do novo acesso ao bairro Desvio Rizzo. A passagem de nível subterrânea será construída um pouco mais à frente do acesso atual pela ERS-122.
A obra estava sendo pleiteada há algum tempo pelo prefeito, com várias visitas ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A confirmação do investimento foi celebrada pelo prefeito, visto que o acesso ao bairro, em frente à Havan, com conjuntos semafóricos, já não comporta o grande fluxo de trânsito, principalmente nos horários de pico.
O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann, também comemora a conquista. “Uma grande notícia, não só para a comunidade do Rizzo, mas para toda a região, para a entrada de Caxias. É um novo equipamento viário que vai, com certeza, ser de muita utilidade. A entrada de Caxias hoje é uma rodovia estadual, mas que tem projeção futura de ser municipalizada, então com investimentos, primeiro do Estado e um desses investimentos, de grande monta, com valor considerável”, afirnou.
Ele explicou os próximos passos a partir de agora. “Com o convênio assinado garantindo o recurso, dentro do próprio valor tem a verba para a contratação do projeto. Com o projeto, encaminhamos para a licitação e contratação da empresa”, explica Feldmann.