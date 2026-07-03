Canoas obtém R$ 150 milhões em financiamento para obras

O financiamento permitirá a execução de obras estratégicas em diferentes regiões da cidade. Entre as ações previstas estão a recuperação e qualificação de dezenas de ruas, a implantação do projeto Rua Inteligente, iniciativa de modernização tecnológica voltada à infraestrutura urbana na rua Coronel Vicente, a construção de novas praças e a construção do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (Certea), além de outros projetos prioritários para o município.
Durante a cerimônia, o prefeito Airton Souza destacou a importância do investimento para o desenvolvimento de Canoas. “Este é um marco para o futuro da nossa cidade. Estamos garantindo recursos que vão transformar a infraestrutura urbana, ampliar a qualidade dos serviços públicos e melhorar a vida da população. Teremos ruas revitalizadas, novos espaços de convivência, investimentos na saúde e em projetos que tornarão Canoas uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, afirma.