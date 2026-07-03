Unidade móvel do Senac oferece cursos gratuitos em Santiago

Desde esta quinta-feira (2) até o dia 6 de agosto, a comunidade de Santiago terá acesso gratuito a cursos profissionalizantes por meio da Unidade Móvel de TI e Gestão do Senac-RS. A estrutura ficará instalada na Estação do Conhecimento, localizada na rua Vereador Amir Guedes, 100, no Centro do município, oferecendo capacitações voltadas às áreas de tecnologia, gestão, empreendedorismo e desenvolvimento profissional.
Ao todo, serão disponibilizadas 140 vagas gratuitas, distribuídas em sete cursos. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para o desenvolvimento da economia local. Entre os cursos ofertados estão marketing digital para iniciantes, desenvolvimento de líderes, excelência no atendimento, gerência de loja e empreendedorismo digital: criando negócios, além da formação "Integração e Ação: Sustentabilidade a partir dos ODS".
Para o diretor do Senac Santiago, Tiago de Medeiros Prestes, a iniciativa reforça o compromisso da instituição em ampliar o acesso à educação profissional e gerar oportunidades de desenvolvimento para a população local. “A chegada da Unidade Móvel de TI e Gestão do Senac-RS a Santiago representa uma importante oportunidade para ampliar o acesso da comunidade à qualificação profissional”, destaca.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Casa do Empreendedor, localizada na rua Duque de Caxias, 756, Centro. As primeiras 20 pessoas cadastradas em cada turma serão encaminhadas ao Senac Santiago, localizado na avenida Getúlio Vargas, 1079, Centro, para efetivação da matrícula.