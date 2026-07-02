Em Imbé, governo estadual assina contrato para estudos batimétricos

A cidade de Imbé sediou, nesta quarta-feira (1º), um importante ato para o futuro da infraestrutura hídrica e do desenvolvimento regional. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), assinou os contratos e autorizou o início dos trabalhos de campo dos novos blocos de estudos batimétricos da Planície Costeira – Tramandaí Norte e Sul, além do bloco Montante Jacuí. A iniciativa integra o programa de mapeamento dos rios e lagoas do Rio Grande do Sul, voltado à prevenção de enchentes, à gestão dos recursos hídricos e ao planejamento de futuras intervenções, como o desassoreamento.
Os novos contratos abrangem três blocos de atuação e representam uma nova etapa do levantamento técnico das lagoas, rios e canais do Estado. Os estudos fornecerão informações fundamentais para o planejamento de ações de drenagem, resiliência climática, recuperação ambiental e desenvolvimento econômico, especialmente por meio da futura retomada da navegabilidade do sistema lagunar do Litoral Norte.
A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura destacou que o trabalho permitirá, pela primeira vez, um diagnóstico completo das lagoas da região, indo muito além do levantamento da hidrovia principal. Segundo ela, os dados servirão de base para projetos de drenagem, ocupação do solo e licenciamento ambiental de futuras intervenções.
“Iniciamos o trabalho prático de uma das empresas em uma região específica e temos uma previsão de execução desses contratos de seis meses. As três empresas não vão trabalhar em sequência, mas concomitantemente. A partir desses dados, já poderemos montar o perfil da bacia do litoral. É um dia importante porque teremos um novo olhar sobre as possibilidades de resiliência, turismo e economia da região”, afirmou Marjorie.
Em seu pronunciamento, o prefeito Ique Vedovato relembrou que a defesa da recuperação da hidrovia lagunar é uma pauta antiga e explicou que a autorização dos estudos representa o primeiro passo de um processo que poderá transformar a economia regional por meio do fortalecimento da navegação recreativa, do turismo náutico e da valorização dos municípios banhados pelas lagoas.
A cidade de Imbé sediou, nesta quarta-feira (1º), um importante ato para o futuro da infraestrutura hídrica e do desenvolvimento regional. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), assinou os contratos e autorizou o início dos trabalhos de campo dos novos blocos de estudos batimétricos da Planície Costeira – Tramandaí Norte e Sul, além do bloco Montante Jacuí. A iniciativa integra o programa de mapeamento dos rios e lagoas do Rio Grande do Sul, voltado à prevenção de enchentes, à gestão dos recursos hídricos e ao planejamento de futuras intervenções, como o desassoreamento.
Os novos contratos abrangem três blocos de atuação e representam uma nova etapa do levantamento técnico das lagoas, rios e canais do Estado. Os estudos fornecerão informações fundamentais para o planejamento de ações de drenagem, resiliência climática, recuperação ambiental e desenvolvimento econômico, especialmente por meio da futura retomada da navegabilidade do sistema lagunar do Litoral Norte.
A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura destacou que o trabalho permitirá, pela primeira vez, um diagnóstico completo das lagoas da região, indo muito além do levantamento da hidrovia principal. Segundo ela, os dados servirão de base para projetos de drenagem, ocupação do solo e licenciamento ambiental de futuras intervenções.
“Iniciamos o trabalho prático de uma das empresas em uma região específica e temos uma previsão de execução desses contratos de seis meses. As três empresas não vão trabalhar em sequência, mas concomitantemente. A partir desses dados, já poderemos montar o perfil da bacia do litoral. É um dia importante porque teremos um novo olhar sobre as possibilidades de resiliência, turismo e economia da região”, afirmou Marjorie.
Em seu pronunciamento, o prefeito Ique Vedovato relembrou que a defesa da recuperação da hidrovia lagunar é uma pauta antiga e explicou que a autorização dos estudos representa o primeiro passo de um processo que poderá transformar a economia regional por meio do fortalecimento da navegação recreativa, do turismo náutico e da valorização dos municípios banhados pelas lagoas.