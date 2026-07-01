Candelária lança concurso com salários de até R$ 26,2 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público e o processo seletivo simplificado da prefeitura de Candelária destinados ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental. Organizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), os certames oferecem, ao todo, 61 vagas imediatas, além de cadastro reserva.
As oportunidades contemplam áreas da educação, saúde, assistência social e serviços gerais, incluindo cargos como enfermeiro, professores de diversas disciplinas, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, auxiliar de apoio à inclusão escolar, auxiliar de escola de educação infantil, motorista, serviços gerais, médicos de diferentes especialidades, técnico em enfermagem do Samu, orientador social, visitador do PIM, entre outros. A carga horária semanal varia de 20h a 44h e os salários vão de R$ 1.576,14 a R$ 26.295,00.
Estão abertas as inscrições para o concurso público e o processo seletivo simplificado da prefeitura de Candelária destinados ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental. Organizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), os certames oferecem, ao todo, 61 vagas imediatas, além de cadastro reserva.
As oportunidades contemplam áreas da educação, saúde, assistência social e serviços gerais, incluindo cargos como enfermeiro, professores de diversas disciplinas, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, auxiliar de apoio à inclusão escolar, auxiliar de escola de educação infantil, motorista, serviços gerais, médicos de diferentes especialidades, técnico em enfermagem do Samu, orientador social, visitador do PIM, entre outros. A carga horária semanal varia de 20h a 44h e os salários vão de R$ 1.576,14 a R$ 26.295,00.
• LEIA TAMBÉM: IPAM abre concurso com salários de até R$ 11.614,55As inscrições devem ser realizadas até o dia 6 de julho, pelo site da Fundatec. As taxas variam de R$ 86,18 a R$ 258,53. A prova teórico-objetiva do concurso público tem aplicação prevista para o dia 2 de agosto. Já o envio de documentos para avaliação curricular e de títulos do processo seletivo simplificado poderá ser feito até 10 de julho. Os editais completos estão disponíveis no site da Fundatec (fundatec.org.br/portal/concursos).