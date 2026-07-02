Santa Maria adquire estruturas semelhantes a ninhos para abrigo

A prefeitura de Santa Maria trabalha em diferentes frentes na preparação para o enfrentamento de possíveis situações de risco. O Executivo iniciou as tratativas com a UFSM para adquirir 60 estruturas, chamadas de ninhos humanizados, que têm com privacidade para abrigos emergenciais, ou seja, espaços de acolhimento temporários disponibilizados pela Defesa Civil.

O projeto foi apresentado ao prefeito Rodrigo Decimo, na última semana, pelo professor do curso de arquitetura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no campus de Cachoeira do Sul, Samuel da Silva de Brito, e pelas acadêmicas Tanane Fernandes de Castro e Camila Queiroga Barcelos. Um protótipo foi montado no hall do Centro Administrativo Municipal. A estrutura oferece privacidade para organizar o ambiente e melhor acomodar as famílias em locais com amplo espaço para a montagem dos Ninhos.

Os módulos, além de feitos com material acessível em PVC, são leves e de fácil manipulação. A área total do Ninho Humanizado é de 20 metros quadrados. A estrutura comporta mobiliário e pode acomodar uma família de até 6 pessoas.

Conforme o professor do curso de arquitetura da UFSM de Cachoeira do Sul, Samuel da Silva de Brito, os módulos foram inspirados na atuação do premiado arquiteto japonês, Shigeru Ban, criador de abrigos de baixo custo para vítimas de terremotos no país. O sistema de Ban já foi aplicado para desabrigados na Itália e na Ucrânia e, agora, está sendo adaptado e ajustado à realidade gaúcha, com medidas e materiais apropriados para o imediatismo da situação. Os protótipos de estruturas modulares montáveis, em PVC, foram desenvolvidos em 2024, em Cachoeira do Sul. Com o uso de cortinas, tornam-se pequenos cômodos privados para pessoas abrigadas em espaços temporários .

Junto ao governo do Estado, Santa Maria teve aprovado seu Plano de Trabalho para receber R$ 300 mil para a preparação do município em resposta a eventos adversos. O recurso é do programa Prepara RS. Com o valor, será possível adquirir 60 Ninhos Humanizados e 240 unidades de kits dormitórios e banho que permitirão abrigar 240 pessoas. Serão adquiridos também um barco de alumínio, dois reboques e suportes de motores.

“Trata-se de uma inovação que vai refletir no abrigamento se tiver uma situação com necessidade de alojar famílias em Santa Maria. Com certeza serão bem acolhidas, com privacidade, com olhar atento para as famílias. Além disso, os dois reboques de embarcação, um barco de alumínio e dois suportes de motor ampliam e qualificam nossa capacidade de reposta em proteção e defesa civil”, destaca o secretário de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, Edson Roberto das Neves Junior.