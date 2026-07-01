Produtores de banana de Dom Pedro de Alcântara têm aumento nos ganhos

O cooperativismo foi a solução encontrada em Dom Pedro de Alcântara para fortalecer o cultivo de banana, principal fonte de renda dos agricultores do município. Com o apoio da Emater/RS, foi fundada em 2019 a Cooper Dom Pedro. O empreendimento surgiu com a proposta de possibilitar a venda direta da produção, sem intermediários, facilitando o acesso a novos mercados.
A extensionista rural da Emater/RS, Tatiane Vahl Bohrer conta que os agricultores relatavam dificuldades na comercialização do produto. A partir disso, a instituição fez um convite ao grupo para uma conversa sobre cooperativismo. “A gente explicou para eles como funcionava, e aí um se levantou e disse ‘Vamos formar uma cooperativa’. E a partir daí a gente começou a fazer reuniões, a discutir”, lembra.
As atividades iniciaram em 2020 e, com recursos de políticas públicas como o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), os associados construíram uma sede com duas câmaras frias para armazenar os produtos. Atualmente, as vendas são realizadas por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). “Hoje eles têm condições de resfriar a banana para ter uma durabilidade maior. E estão entregando em parceria com outras cooperativas através da RedeCoop-RS e de uma Central. E o limite a gente nem consegue enxergar”, destaca o extensionista rural da Unidade de Cooperativismo Porto Alegre,Cláudio Degrazia Nadler.
Em apenas um ano, a organização, que é formada por 38 famílias, multiplicou o faturamento em cinco vezes. Em 2026, a entrega de 44,4 mil quilos de banana deve gerar um faturamento de aproximadamente R$ 500 mil. Com o empreendimento coletivo, os agricultores têm acesso a mercados institucionais, o que contribui para o aumento de renda das famílias e do município. “Hoje, por exemplo, a gente vende a banana caturra a R$ 1, R$ 1,30 o quilo, e no mercado ela custa R$ 5, R$ 6. E com a cooperativa já tem um ganho maior, porque é uma venda direta”, adiciona o agricultor Fernando Cardoso.