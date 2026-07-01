Infraestrutura elétrica de Encruzilhada do Sul recebe melhorias

As melhorias envolvem a substituição e instalação de 70 postes, além da implantação de 11 quilômetros de cabos protegidos de alta capacidade, o que aumenta a segurança e a confiabilidade do sistema frente a intempéries e falhas externas.
Como parte da obra, estão sendo construídos dois novos alimentadores (circuitos responsáveis pela distribuição de energia), além da substituição dos cabos de um alimentador já existente, reforçando a infraestrutura local.
Outro destaque é a duplicação da subestação de energia de Encruzilhada do Sul. A unidade, que anteriormente operava com dois alimentadores, está sendo ampliada para suportar os novos circuitos. Essa é uma operação de grande porte, que mobiliza cerca de 135 profissionais em campo.