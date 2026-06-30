Comitiva de Santa Maria busca apoio em Brasília para criação do Expocentro

Uma comitiva de Santa Maria vai à Brasília para apresentar à bancada gaúcha, no Congresso Nacional o projeto do Expocentro, o parque de exposições da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O compromisso com deputados e senadores ocorre nesta terça-feira (30), com a presença do prefeito Rodrigo Decimo; da reitora da UFSM, Martha Adaime e de outras lideranças.
De acordo com Decimo, a reunião com os parlamentares tem o objetivo de exibir o projeto em busca de recursos que viabilizem o avanço das etapas necessárias para sua implementação. “A prefeitura está junto da UFSM, da Câmara de Vereadores e de outras lideranças políticas nesta missão para tirar do papel este grande projeto que é o Expocentro. Agora, contamos com a ajuda dos nossos representantes em Brasília para que esta ideia, com potencial enorme para a economia local e regional, se concretize.”, avalia o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.
O Expocentro será formado por rua Coberta, Arena Digital, Área de Arremates, Áreas de Convivência, Pavilhão Multiuso (já existente), Praça de Alimentação e muito mais. O espaço comportará 170 lotes para expositores e 60 lotes para agricultura familiar. Conforme o projeto, o impacto econômico potencial associado ao empreendimento poderá alcançar mais de R$ 130 milhões por ano na economia regional.
Uma comitiva de Santa Maria vai à Brasília para apresentar à bancada gaúcha, no Congresso Nacional o projeto do Expocentro, o parque de exposições da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O compromisso com deputados e senadores ocorre nesta terça-feira (30), com a presença do prefeito Rodrigo Decimo; da reitora da UFSM, Martha Adaime e de outras lideranças.
De acordo com Decimo, a reunião com os parlamentares tem o objetivo de exibir o projeto em busca de recursos que viabilizem o avanço das etapas necessárias para sua implementação. “A prefeitura está junto da UFSM, da Câmara de Vereadores e de outras lideranças políticas nesta missão para tirar do papel este grande projeto que é o Expocentro. Agora, contamos com a ajuda dos nossos representantes em Brasília para que esta ideia, com potencial enorme para a economia local e regional, se concretize.”, avalia o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.
O Expocentro será formado por rua Coberta, Arena Digital, Área de Arremates, Áreas de Convivência, Pavilhão Multiuso (já existente), Praça de Alimentação e muito mais. O espaço comportará 170 lotes para expositores e 60 lotes para agricultura familiar. Conforme o projeto, o impacto econômico potencial associado ao empreendimento poderá alcançar mais de R$ 130 milhões por ano na economia regional.