Prefeitura de Taquara realiza cerimônia para reabertura do prédio do Creas

A prefeitura de Taquara realizou, nesta segunda-feira (29), a cerimônia oficial de entrega das reformas, revitalizações e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O ato ocorreu na sede do serviço, na rua Henrique Bauermann, no bairro Recreio, reunindo autoridades municipais, estaduais, representantes de entidades e servidores.
As melhorias foram viabilizadas por meio de recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do programa Avançar SUAS Reconstrução 2024, com investimento aproximado de R$ 190 mil. Entre as intervenções realizadas estão adequações de acessibilidade, reorganização da recepção, reestruturação das salas técnicas e criação de novos espaços destinados ao acolhimento e à convivência dos usuários.
A prefeita Sirlei Silveira destacou que o investimento fortalece a rede de proteção social do município. “Uma estrutura adequada faz diferença na vida das pessoas que procuram o serviço e também no trabalho desenvolvido pelas equipes. Esse resultado é fruto da união entre município, governo do Estado e servidores comprometidos em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado para quem mais precisa”, afirmou.
O Creas é responsável pelo atendimento especializado de pessoas e famílias que vivenciam situações de violação de direitos, como violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono, trabalho infantil e atendimento à população em situação de rua. Atualmente, o serviço acompanha 188 casos no município, desenvolvendo ações de orientação, acompanhamento e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Durante a cerimônia, o vice-prefeito Delmar Henrique Backes ressaltou a importância do trabalho realizado pela equipe. “O centro acolhe pessoas que enfrentam momentos extremamente difíceis. Muitas vezes, elas não encontram apoio nem dentro da própria família. Por isso, investir neste espaço significa oferecer dignidade e a oportunidade de reconstruir vidas por meio de um atendimento humanizado”, destacou.