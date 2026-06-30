Caxias do Sul passa a ter centro de especialidades odontológicas

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SMS), que agiu junto ao Ministério da Saúde (MS), celebrou duas excelentes conquistas na manhã desta segunda-feira (29). Foi inaugurado o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional, que funcionará na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e também recebeu um kit com equipamentos para a produção de próteses digitais. No caso do CEO, os recursos de implementação e financiamento vêm exclusivamente do Estado e da União, não tendo o município qualquer custo com a demanda. A SMS fará a regulação dos usuários.

O investimento no Centro Regional pela União foi de R$ 120 mil para a implantação, além do custeio mensal, que será de R$ 23 mil. Já o Estado fará o repasse de R$ 9 mil mensais para a manutenção dos serviços. Ainda não está confirmado oficialmente o começo dos trabalhos na Clínica Odontológica localizada na UCS. O equipamento, num primeiro momento, será um Centro será do tipo I, oferecendo as algumas especialidades.

“São conquistas buscadas junto ao Ministério da Saúde com muita técnica nas informações, força de vontade e dedicação de todos. Então, aquela lista de espera para atendimentos odontológicos terá um fluxo mais rápido, atendendo melhor a nossa população de forma mais ampla e acessível”, destacou o titular da SMS, Rafael Bueno, ressaltando que para isso a pasta também contará com a recente conquista de uma Unidade Odontológica Móvel

Representando o Ministério da Saúde, a assessora técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal, Iasmin Fares, comentou: “Nós atuamos como cofinanciamento, é uma parceria entre o governo federal, o estado do Rio Grande do Sul, o município de Caxias do Sul e a Universidade de Caxias do Sul, como polo. Esse engajamento é muito importante para que as ações deem certo.”

Os equipamentos necessários para produção das próteses digitais também foram entregues na segunda-feira. O fluxo digital, além de ampliar os atendimentos dentários, diminuirá consideravelmente a lista de 1.630 pacientes que aguardam uma prótese dentária na cidade. A implementação ocorrerá após treinamento dos profissionais no serviço público.

Caxias do Sul recebeu o primeiro fluxo digital do Rio Grande do Sul. O kit para contempla todos os equipamentos necessários para produção das próteses, como scanner, impressora 3D, equipamento de lavagem e cura, notebook e nobreak, bem como os insumos para produção de próteses totais, parciais e placas oclusais previstos para um ano (resinas de impressão e pigmentos para caracterização de próteses). As próteses poderão ser produzidas em até quatro horas.