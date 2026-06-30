Hospital de Estância Velha ganha nova sala de observação

A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), concluiu uma reforma na estrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Agora, a instituição disponibiliza uma segunda sala de observação, ampliando a capacidade de acolhimento e oferecendo mais conforto aos pacientes que necessitam permanecer em observação, realizar medicações ou aguardar a realização de exames.
O novo espaço foi implantado em uma área que anteriormente abrigava a rouparia do hospital e conta com cinco poltronas reclináveis e um leito (maca), proporcionando melhores condições de atendimento e permanência aos usuários da rede pública de saúde. Antes da ampliação, o hospital dispunha de apenas uma sala de observação, o que limitava a acomodação dos pacientes durante os períodos de espera e tratamento.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Yuri Campos, a obra representa mais um investimento voltado à humanização do atendimento. “A construção desta segunda sala de observação era uma necessidade identificada pela nossa equipe. Antes, contávamos com apenas um espaço para acolher pacientes que precisavam receber medicação ou aguardar exames, o que muitas vezes comprometia o conforto durante esse período. Com recursos próprios, conseguimos adequar uma área do hospital e criar um ambiente mais organizado, confortável e acolhedor”, destacou o secretário.
Atualmente o Hospital Municipal Getúlio Vargas passa pela sua primeira grande ampliação desde sua fundação. Com investimentos de mais de R$ 11 milhões pelo programa Avançar Mais do Governo Estadual, a Prefeitura realiza a construção do seu novo anexo, obra que já alcançou seus 50% de desenvolvimento.
Além da ampliação, a prefeitura também recebeu o repasse de R$ 4,4 milhões destinados à qualificação da infraestrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. O investimento será aplicado na aquisição de equipamentos essenciais para ampliar a capacidade de diagnóstico e atendimento. Entre os equipamentos que serão adquiridos estão tomógrafo, mamógrafo, ecógrafo e aparelho de raio-x.
A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), concluiu uma reforma na estrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Agora, a instituição disponibiliza uma segunda sala de observação, ampliando a capacidade de acolhimento e oferecendo mais conforto aos pacientes que necessitam permanecer em observação, realizar medicações ou aguardar a realização de exames.
O novo espaço foi implantado em uma área que anteriormente abrigava a rouparia do hospital e conta com cinco poltronas reclináveis e um leito (maca), proporcionando melhores condições de atendimento e permanência aos usuários da rede pública de saúde. Antes da ampliação, o hospital dispunha de apenas uma sala de observação, o que limitava a acomodação dos pacientes durante os períodos de espera e tratamento.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Yuri Campos, a obra representa mais um investimento voltado à humanização do atendimento. “A construção desta segunda sala de observação era uma necessidade identificada pela nossa equipe. Antes, contávamos com apenas um espaço para acolher pacientes que precisavam receber medicação ou aguardar exames, o que muitas vezes comprometia o conforto durante esse período. Com recursos próprios, conseguimos adequar uma área do hospital e criar um ambiente mais organizado, confortável e acolhedor”, destacou o secretário.
Atualmente o Hospital Municipal Getúlio Vargas passa pela sua primeira grande ampliação desde sua fundação. Com investimentos de mais de R$ 11 milhões pelo programa Avançar Mais do Governo Estadual, a Prefeitura realiza a construção do seu novo anexo, obra que já alcançou seus 50% de desenvolvimento.
Além da ampliação, a prefeitura também recebeu o repasse de R$ 4,4 milhões destinados à qualificação da infraestrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. O investimento será aplicado na aquisição de equipamentos essenciais para ampliar a capacidade de diagnóstico e atendimento. Entre os equipamentos que serão adquiridos estão tomógrafo, mamógrafo, ecógrafo e aparelho de raio-x.