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Publicada em 30 de Junho de 2026 às 00:30

São Gabriel atende 120 pacientes em mutirão oftalmológico

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Jornal Cidades
A prefeitura de São Gabriel promoveu no fim de semana mais uma edição do Mutirão Oftalmológico, levando atendimento especializado a cerca de 120 pacientes, entre crianças e adultos. As consultas foram realizadas na Policlínica Brandão Júnior por profissionais do Centro Médico da Visão, de Rosário do Sul.

Entre os atendidos estavam crianças contempladas pelo Programa Especial de Atendimento Oftalmológico. Após a consulta, os pacientes que necessitam de correção visual recebem óculos gratuitamente por meio de convênios mantidos pela Prefeitura com óticas do município.  

A ação faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso às consultas oftalmológicas e reduzir o tempo de espera dos pacientes cadastrados no Sistema Gercon (Gerenciamento de Consultas do Estado). Atualmente, cerca de 350 pessoas aguardam pela primeira consulta com oftalmologista. Para participar do mutirão, é necessário possuir encaminhamento médico registrado no sistema. 

Além dos mutirões, o município investe continuamente na ampliação da oferta de consultas especializadas, adquirindo, em média, 100 consultas oftalmológicas por mês, bem como procedimentos para diminuir as filas de espera.
A prefeitura de São Gabriel promoveu no fim de semana mais uma edição do Mutirão Oftalmológico, levando atendimento especializado a cerca de 120 pacientes, entre crianças e adultos. As consultas foram realizadas na Policlínica Brandão Júnior por profissionais do Centro Médico da Visão, de Rosário do Sul.

Entre os atendidos estavam crianças contempladas pelo Programa Especial de Atendimento Oftalmológico. Após a consulta, os pacientes que necessitam de correção visual recebem óculos gratuitamente por meio de convênios mantidos pela Prefeitura com óticas do município.  

A ação faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso às consultas oftalmológicas e reduzir o tempo de espera dos pacientes cadastrados no Sistema Gercon (Gerenciamento de Consultas do Estado). Atualmente, cerca de 350 pessoas aguardam pela primeira consulta com oftalmologista. Para participar do mutirão, é necessário possuir encaminhamento médico registrado no sistema. 

Além dos mutirões, o município investe continuamente na ampliação da oferta de consultas especializadas, adquirindo, em média, 100 consultas oftalmológicas por mês, bem como procedimentos para diminuir as filas de espera.

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