São Gabriel atende 120 pacientes em mutirão oftalmológico

Entre os atendidos estavam crianças contempladas pelo Programa Especial de Atendimento Oftalmológico. Após a consulta, os pacientes que necessitam de correção visual recebem óculos gratuitamente por meio de convênios mantidos pela Prefeitura com óticas do município.
A ação faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso às consultas oftalmológicas e reduzir o tempo de espera dos pacientes cadastrados no Sistema Gercon (Gerenciamento de Consultas do Estado). Atualmente, cerca de 350 pessoas aguardam pela primeira consulta com oftalmologista. Para participar do mutirão, é necessário possuir encaminhamento médico registrado no sistema.
Além dos mutirões, o município investe continuamente na ampliação da oferta de consultas especializadas, adquirindo, em média, 100 consultas oftalmológicas por mês, bem como procedimentos para diminuir as filas de espera.