São Francisco de Paula entra para o Guiness Book por churrasco de pinhão

A cidade São Francisco de Paula entou para o Guiness World Records, ao participar da 4ª edição do ExpoChurrasco, realizada no dia 25 de abril, no Jockey Club de Porto Alegre. O festival conquistou o reconhecimento do Guinness World Records como o evento com a maior variedade de proteínas já servidas no mundo, e São Francisco de Paula foi protagonista desse feito levando à capital gaúcha a sua mais tradicional iguaria gastronômica: o churrasco de pinhão.
O reconhecimento de São Francisco de Paula veio em um jantar realizado pela organização da ExpoChurrasco na Capital. Na oportunidade, a comitiva de São Chico, formada pelo secretário de Turismo e Cultura, Rafael Castello Costa, a diretora de Cultura, Carlise Raupp e os assadores, Fabiano Braz, Jairo Dreyer, Marcos Cruz e Osmar Moraes, recebeu uma réplica do certificado do Guiness World Records, por terem feito parte da ExpoChurrasco com o churrasco de pinhão na estação “Viva São Chico”.
A equipe de assadores do município preparou e serviu mais de 60 quilos de churrasco de pinhão ao público na 4ª Edição do Churrasco de Pinhão. A atração foi um dos grandes destaques do evento, atraindo multidões e formando longas filas de visitantes para degustar o prato que une a técnica do churrasco gaúcho à identidade cultural da Região dos Campos de Cima da Serra.
O churrasco de pinhão integrou a lista oficial de 43 diferentes tipos de proteínas validadas pela adjudicadora oficial do Guinness, Camilla Borenstein, superando a meta estipulada de 15 proteínas para a quebra do recorde anterior. O processo de auditoria foi rigoroso e exigiu a comprovação de origem por nota fiscal, pesagem em balanças calibradas e o cumprimento estrito de normas sanitárias, atestando a excelência e a segurança de tudo o que foi servido no evento.
O ExpoChurrasco 2026 reuniu 60 estações gastronômicas com cinco horas de open food, apresentando cortes tradicionais, internacionais e carnes exóticas. A homologação do título transformou Porto Alegre na Capital Mundial do Churrasco e foi celebrada em um jantar histórico para 798 convidados, onde foram entregues placas de agradecimento às lideranças e instituições que apoiaram a conquista. O feito técnico e cultural reafirma a força da nossa gastronomia e projeta a tradição gaúcha para além de suas fronteiras.