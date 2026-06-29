Bagé deve receber acervo e imóvel de Luiz Coronel para espaço cultural

A ideia foi apresentada ao prefeito do município, Luiz Fernando Mainardi, pelo próprio poeta junto à arquiteta Eulália Anselmo. A iniciativa busca não só conservar o acervo de Luiz Coronel mas criar um espaço de memória dos artistas do município, explica Luiz Coronel. Segundo ele, o local será uma espécie de museu dos escritores e dos compositores bageenses. "
O secretário de Cultura, Zeca Brito, também presente no encontro destacou que o município trabalhará na construção de um projeto capaz de preservar o acervo e, ao mesmo tempo, manter o espaço vivo e conectado à comunidade. “A proposta representa a possibilidade de preservarmos um patrimônio de enorme valor para Bagé e de criarmos um ambiente de encontro, formação e produção cultural”, afirmou.
A proposta é que o futuro espaço reúna livros, documentos, manuscritos, registros e outros materiais que integram o acervo do poeta, além de receber atividades relacionadas à literatura, à poesia, à música e à valorização da palavra. A partir da apresentação, o Município deverá avançar no diálogo com os envolvidos e analisar os aspectos técnicos, jurídicos e culturais necessários à elaboração do projeto.