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Publicada em 29 de Junho de 2026 às 18:13

Bagé deve receber acervo e imóvel de Luiz Coronel para espaço cultural

Proposta de doação do acervo e criação do espaço cultural foi apresentada pelo poeta ao prefeito de Bagé

Proposta de doação do acervo e criação do espaço cultural foi apresentada pelo poeta ao prefeito de Bagé

Augustho Soares/Divulgação/Cidades
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O município de Bagé deve receber o acervo pessoal e literário do poeta Luiz Coronel, junto à casa onde ele nasceu e viveu, na avenida Presidente Vargas, nº 76, no Centro. O acervo e imóvel foram doados à prefeitura pelo poeta, com a proposta de criação de um espaço cultural dedicado à preservação da trajetória e da obra de Luiz Coronel, além da valorização da produção artística e literária de Bagé.

A ideia foi apresentada ao prefeito do município, Luiz Fernando Mainardi, pelo próprio poeta junto à arquiteta Eulália Anselmo. A iniciativa busca não só conservar o acervo de Luiz Coronel mas criar um espaço de memória dos artistas do município, explica Luiz Coronel. Segundo ele, o local será uma espécie de museu dos escritores e dos compositores bageenses. "
O município de Bagé deve receber o acervo pessoal e literário do poeta Luiz Coronel, junto à casa onde ele nasceu e viveu, na avenida Presidente Vargas, nº 76, no Centro. O acervo e imóvel foram doados à prefeitura pelo poeta, com a proposta de criação de um espaço cultural dedicado à preservação da trajetória e da obra de Luiz Coronel, além da valorização da produção artística e literária de Bagé.

A ideia foi apresentada ao prefeito do município, Luiz Fernando Mainardi, pelo próprio poeta junto à arquiteta Eulália Anselmo. A iniciativa busca não só conservar o acervo de Luiz Coronel mas criar um espaço de memória dos artistas do município, explica Luiz Coronel. Segundo ele, o local será uma espécie de museu dos escritores e dos compositores bageenses. "
O prefeito ressaltou a importância da doação para a preservação da identidade cultural do município. De acordo com ele, a criação deste espaço cultural irá eternizar os que vieram e os que estão aqui. "É o que Bagé produziu de mais nobre: mulheres e homens que produzem arte e cultura”, declarou.

O secretário de Cultura, Zeca Brito, também presente no encontro destacou que o município trabalhará na construção de um projeto capaz de preservar o acervo e, ao mesmo tempo, manter o espaço vivo e conectado à comunidade. “A proposta representa a possibilidade de preservarmos um patrimônio de enorme valor para Bagé e de criarmos um ambiente de encontro, formação e produção cultural”, afirmou.

A proposta é que o futuro espaço reúna livros, documentos, manuscritos, registros e outros materiais que integram o acervo do poeta, além de receber atividades relacionadas à literatura, à poesia, à música e à valorização da palavra. A partir da apresentação, o Município deverá avançar no diálogo com os envolvidos e analisar os aspectos técnicos, jurídicos e culturais necessários à elaboração do projeto.

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