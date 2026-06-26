Avança a criação de parque tecnológico em Santana do Livramento

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Santana do Livramento realizou na semana passada uma audiência pública para debater o andamento do Projeto Parque Tecnológico de Santana do Livramento (Pates). O encontro reuniu representantes de instituições de ensino, governos municipais, estaduais e federal, além de entidades ligadas à inovação e ao desenvolvimento regional. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (SDR), apoiou tecnicamente a estruturação do Pates como instrumento de desenvolvimento regional e ordenamento territorial na Faixa de Fronteira, como parte do Programa Fronteira Integrada (PFI).
Atualmente, o ministério já destinou cerca de R$ 400 mil ao projeto do Pates. A iniciativa prevê aporte total estimado em US$ 8,55 milhões, com recursos estruturados por meio da cooperação técnica, de articulações institucionais e da definição de contrapartidas junto ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), que viabilizou a estruturação do Centro de Inteligência Climática, e à prefeitura de Santana do Livramento, responsável pela doação do terreno onde serão construídas as edificações do Parque.
Segundo o coordenador geral de Gestão do Território do ministério, Vitarque Coêlho, os desafios territoriais podem ser solucionados a partir do Pates. “A estagnação econômica no arco Sul da Faixa de Fronteira, sobretudo a metade sul do Rio Grande do Sul, tem levado à emigração de jovens em busca de oportunidades profissionais em outras regiões. O Pates poderá abrir novas oportunidades profissionais”, observou.
A audiência teve como principal objetivo apresentar à comunidade os avanços já alcançados no processo de implantação do parque tecnológico, além de promover o diálogo entre os diversos atores envolvidos na iniciativa. A proposta busca consolidar um ambiente voltado à inovação, à pesquisa científica, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico da região de fronteira entre Brasil e Uruguai.