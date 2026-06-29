Gramado terá centro para reabilitação de animais silvestres

A prefeitura de Gramado assinou o termo de convênio com o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), para a instalação, operacionalização e gestão compartilhada de um Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre (Cetras). O espaço funcionará no Parque Natural Municipal dos Pinheiros, ampliando a capacidade de atendimento especializado a animais silvestres provenientes de resgates, apreensões e fiscalizações em Gramado e região.
O convênio prevê o repasse de R$ 9,46 milhões, distribuídos ao longo de cinco anos. O valor será aplicado nas diferentes etapas da parceria, incluindo adequação da estrutura, aquisição de equipamentos, insumos e manutenção das atividades. “Este é um projeto pioneiro no Estado e ter uma estrutura desse porte dentro do nosso parque municipal vai promover um cuidado de excelência para a fauna silvestre do nosso município e de toda a região”, destacou a secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira.
O novo centro terá como atribuições receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e promover a destinação de animais silvestres oriundos de resgates, apreensões, ações de fiscalização e entregas voluntárias realizadas pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra).
Os Centros de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre desempenham papel estratégico na conservação da biodiversidade ao receber animais silvestres vítimas de acidentes, tráfico, conflitos com atividades humanas ou outras situações de risco. Após avaliação técnica e atendimento especializado, os animais passam por processos de recuperação e reabilitação, com prioridade para a reintrodução na natureza, quando as condições biológicas e sanitárias permitirem.
Além do atendimento à fauna, os centros apoiam ações de fiscalização ambiental, produzem informações técnicas que subsidiam políticas públicas de conservação, contribuem para pesquisas científicas e desenvolvem atividades de educação ambiental voltadas à sensibilização da sociedade sobre a proteção da fauna silvestre.
A prefeitura de Gramado assinou o termo de convênio com o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), para a instalação, operacionalização e gestão compartilhada de um Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre (Cetras). O espaço funcionará no Parque Natural Municipal dos Pinheiros, ampliando a capacidade de atendimento especializado a animais silvestres provenientes de resgates, apreensões e fiscalizações em Gramado e região.
O convênio prevê o repasse de R$ 9,46 milhões, distribuídos ao longo de cinco anos. O valor será aplicado nas diferentes etapas da parceria, incluindo adequação da estrutura, aquisição de equipamentos, insumos e manutenção das atividades. “Este é um projeto pioneiro no Estado e ter uma estrutura desse porte dentro do nosso parque municipal vai promover um cuidado de excelência para a fauna silvestre do nosso município e de toda a região”, destacou a secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira.
O novo centro terá como atribuições receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e promover a destinação de animais silvestres oriundos de resgates, apreensões, ações de fiscalização e entregas voluntárias realizadas pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra).
Os Centros de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre desempenham papel estratégico na conservação da biodiversidade ao receber animais silvestres vítimas de acidentes, tráfico, conflitos com atividades humanas ou outras situações de risco. Após avaliação técnica e atendimento especializado, os animais passam por processos de recuperação e reabilitação, com prioridade para a reintrodução na natureza, quando as condições biológicas e sanitárias permitirem.
Além do atendimento à fauna, os centros apoiam ações de fiscalização ambiental, produzem informações técnicas que subsidiam políticas públicas de conservação, contribuem para pesquisas científicas e desenvolvem atividades de educação ambiental voltadas à sensibilização da sociedade sobre a proteção da fauna silvestre.