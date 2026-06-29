Lajeado inicia a demolição de 335 imóveis próximos do rio Taquari

A prefeitura de Lajeado iniciou a demolição de imóveis localizados em áreas de arraste do rio Taquari. Os terrenos foram condenados pela Defesa Civil em razão dos danos estruturais causados pelas cheias de 2023 e 2024. Os primeiros trabalhos ocorrem na rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica.



Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado , Marcelo Maya, 335 imóveis encontram-se nessa condição e poderão ser contemplados pela ação. A medida, segundo ele, tem como objetivo garantir a segurança da população, preservar a saúde pública, reduzir riscos futuros e contribuir para a requalificação urbana e a recuperação ambiental das áreas atingidas. A iniciativa está fundamentada em lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que autoriza o Poder Executivo a promover a demolição total ou parcial, a desobstrução, a limpeza e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos em imóveis particulares localizados no município.



A ação é realizada sem qualquer custo aos proprietários dos imóveis. A demolição não implica perda da propriedade nem altera a titularidade dos terrenos. O objetivo é remover estruturas condenadas e comprometidas pelas enchentes, eliminando riscos à população e permitindo melhores condições de segurança e organização urbana nas áreas afetadas.



O serviço é executado por meio de horas-máquina custeadas com recursos do governo do Estado, que destinou R$ 5 milhões para a demolição e remoção dos materiais. O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de seis meses.



Segundo Maya, as demolições também ocorrerão em outros pontos da cidade, como nos bairros Conservas e Morro 25. " Estamos avançando em uma etapa necessária da reconstrução de Lajeado . A retirada dessas estruturas ajuda a eliminar riscos, recuperar áreas severamente atingidas pelas enchentes e preparar a cidade para um novo momento", destaca.