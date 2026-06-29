Escolas de Bom Princípio, Feliz e São Vendelino recebem livros

Na terça-feira (30) alunos das escolas estadual de ensino médio Monsenhor José Becker, de Bom Princípio, Estadual de Ensino Fundamental Marquês do Herval, de Feliz, e Municipal de Ensino Fundamental Vinte e Nove de Abril, de São Vendelino, recebem acervos de livros para compor as bibliotecas de suas escolas. As doações fazem parte do projeto cultural Pró-Biblioteca III, que nesta ação contou com o patrocínio da Madesa. As entregas serão realizadas a partir das 8h30.
No primeiro semestre de 2026, o projeto cultural entregou 15 acervos de 250 livros, totalizando 3.750 obras. As beneficiadas foram cerca de 4,5 mil pessoas que frequentam bibliotecas públicas e escolas das cidades de Novo Hamburgo, Rio Grande, São Sebastião do Caí e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A iniciativa é parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela CLIC - empresa de projetos socioculturais que já encaminhou mais de 115 mil livros pelo país -, e conta com a Grupo Consultoria Empresarial como proponente. Através da Lei Rouanet, o Pró-Biblioteca III possibilita que empresas escolham instituições públicas para promover educação de qualidade utilizando verbas que seriam destinadas a impostos.
A inciativa surgiu de um movimento da gaúcha Adriane Laste, que reforça que segue buscando a captação de recursos para enviar 15 mil livros para todo o Brasil. “Os livros precisam circular para construir um país leitor”, diz.
As obras do Pró-Biblioteca III, que contempla o envio de 60 acervos bibliográficos de 250 livros cada, são selecionadas pela curadoria da autora Paula Taitelbaum e contemplam títulos de referência infantis, infantojuvenis e de literatura nacional e internacional. A escolha dos livros é feita pensando em leitores de todas as idades, principalmente a população de baixa renda: “Cada acervo é pensado de acordo com a entidade que vai receber a biblioteca”, garante Paula, curadora do projeto.
Atualmente cerca de 55% das escolas não possuem biblioteca e somente 33% da população brasileira é considerada leitora. Dessa forma, entre os principais problemas observados nas escolas públicas, estão a baixa adesão escolar e o baixo incentivo à leitura com bibliotecas desatualizadas e pouco frequentadas.
Na terça-feira (30) alunos das escolas estadual de ensino médio Monsenhor José Becker, de Bom Princípio, Estadual de Ensino Fundamental Marquês do Herval, de Feliz, e Municipal de Ensino Fundamental Vinte e Nove de Abril, de São Vendelino, recebem acervos de livros para compor as bibliotecas de suas escolas. As doações fazem parte do projeto cultural Pró-Biblioteca III, que nesta ação contou com o patrocínio da Madesa. As entregas serão realizadas a partir das 8h30.
No primeiro semestre de 2026, o projeto cultural entregou 15 acervos de 250 livros, totalizando 3.750 obras. As beneficiadas foram cerca de 4,5 mil pessoas que frequentam bibliotecas públicas e escolas das cidades de Novo Hamburgo, Rio Grande, São Sebastião do Caí e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A iniciativa é parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela CLIC - empresa de projetos socioculturais que já encaminhou mais de 115 mil livros pelo país -, e conta com a Grupo Consultoria Empresarial como proponente. Através da Lei Rouanet, o Pró-Biblioteca III possibilita que empresas escolham instituições públicas para promover educação de qualidade utilizando verbas que seriam destinadas a impostos.
A inciativa surgiu de um movimento da gaúcha Adriane Laste, que reforça que segue buscando a captação de recursos para enviar 15 mil livros para todo o Brasil. “Os livros precisam circular para construir um país leitor”, diz.
As obras do Pró-Biblioteca III, que contempla o envio de 60 acervos bibliográficos de 250 livros cada, são selecionadas pela curadoria da autora Paula Taitelbaum e contemplam títulos de referência infantis, infantojuvenis e de literatura nacional e internacional. A escolha dos livros é feita pensando em leitores de todas as idades, principalmente a população de baixa renda: “Cada acervo é pensado de acordo com a entidade que vai receber a biblioteca”, garante Paula, curadora do projeto.
Atualmente cerca de 55% das escolas não possuem biblioteca e somente 33% da população brasileira é considerada leitora. Dessa forma, entre os principais problemas observados nas escolas públicas, estão a baixa adesão escolar e o baixo incentivo à leitura com bibliotecas desatualizadas e pouco frequentadas.