Música e gastronomia ganham destaque em eventos no Interior do RS

Com o início do mês de julho, apresentações musicais ganham destaque na programação cultural. Com a comemoração do Dia do Rock, em 13 de julho, cidades do Rio Grande do Sul recebem shows e até exposições artísticas homenageando o gênero. Ademais, feiras tradicionais também chamam atenção, como em Santa Cruz do Sul, com a Festa das Cucas e em Marau, com a retomada do Festival Nacional do Salame. Confira abaixo a agenda de eventos para o interior do Rio Grande do Sul do dia 29 de junho a 5 de julho.

Caxias do Sul | Shows de Rock pelo Caixa Acústica

SESC promove a quarta edição do projeto Caixa Acústica com apresentações musicais no mês de julho Roberta Ferronato/Divulgação/Cidades

Em Caxias do Sul, o SESC promove a quarta edição do projeto Caixa Acústica , com apresentações musicais voltadas ao rock, com o tema “Rock em Cena” . A partir do dia 1º de julho, no Teatro do Sesc, o público poderá acompanhar shows em formato intimista, com releituras acústicas de grandes artistas do gênero, como Janis Joplin, Legião Urbana, NX Zero e Reação em Cadeia . A programação é sempre nas quartas, às 20h, nos dias 1º, 08, 22 e 29 de julho . Ingressos podem ser adquiridos de maneira avulsa, a partir de R$10,00, ou na opção de passaporte para as quatro apresentações, com valores variando entre R$32,00 e R$96,00. As entradas podem ser adquiridas no SAC do Sesc Caxias do Sul ou pelo site do Sesc/RS.

Estância Velha | Exposição Itinerante sobre o Rock

Exposição foi desenvolvida pela professora de Música Bianca da Luz Gausmann a estudantes Sandra Costa/Divulgação/Cidades

A Prefeitura de Estância Velha promove durante o mês de julho uma exposição voltada à história do gênero musical Rock . A exposição está aberta à visitação no Espaço Cultural até o dia 17 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h , com entrada gratuita . A iniciativa foi desenvolvida pela professora de Música do Espaço Cultural, Bianca da Luz Gausmann, em parceria com as crianças integrantes do projeto, em homenagem ao Dia do Rock , celebrado em 13 de julho. A mostra também reúne produções artísticas dos alunos e oferece experiências interativas com objetivos musicais, como bateria, guitarra, discos de vinil e vitrola. Além disso, a exposição receberá, no dia 1º de julho, a banda Bixu Solto , formada por quatro músicos, para apresentação gratuita no espaço.

Santa Cruz do Sul | Festa das Cucas

Festa das Cucas acontece em Santa Cruz do Sul, no Parque da Oktoberfest Bruno Pedry/Divulgação/Cidades

Dos dias 3 a 5 de julho , a cidade de Santa Cruz do Sul recebe a tradicional Festa das Cucas , no Parque da Oktoberfest , com o tema "Sabores que Inspiram o Amanhã". Além da comercialização de cucas , o evento promove feiras de artesanatos e voltadas à agroindústria, assim como apresentações musicais. A festa tem entrada gratuita e inicia na sexta-feira (3), das 12h às 19h, já no sábado (4), a abertura acontece às 10h e se estende até às 19h, no domingo (5), programação vai até às 18h. Na edição de 2025, a festa recebeu cerca de 30 mil visitantes e comercializou mais de 35 mil unidades do doce.

Marau | Festival Nacional do Salame

Festival foi retomado após oito anos na cidade de Marau Festival Nacional do Salame/Reprodução/Cidades

Neste final de semana, o município de Marau receberá a 10ª edição do Festival Nacional do Salame . O evento foi retomado após 8 anos e acontecerá na Vila Gastronômica do Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon , dos dias 3 a 5 julho . Com entrada gratuita , o festival oferece programação com apresentações musicais e oficinas gastronômicas. Ademais, para consumir os produtos comercializados no local será necessário adquirir a moeda própria do evento, o Salamito. Os visitantes também poderão adquirir a taça oficial do festival, produzida em acrílico, pelo valor de R$ 5,00.

Canoas | Show Duda Leindecker

Apresentação do cantor Duca Leindecker reúne canções de seu novo álbum "Tudo que se Tem" Sesc Canoas/Divulgação/Cidades

Neste sábado, 4 de julho, o Teatro Sesc de Canoas será palco da apresentação do cantor, compositor e multi-instrumentista Duca Leindecker . O show reúne canções do novo álbum “Tudo que se Tem” e clássicos que marcaram sua trajetória à frente das bandas Cidadão Quem e Pouca Vogal. Além das novas canções, o público poderá revisitar sucessos que embalaram diferentes gerações e ajudaram a consolidar Duca como um dos principais nomes da música do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam a partir de R$28,0 e já estão disponíveis no site do Sesc Canoas.

Rio Grande | Show em tributo ao Legião Urbana

Banda se apresentará no Praça Rio Grande Shopping gratuitamente AZ Comunicação/Divulgação/Cidades

No Praça Rio Grande Shopping, a banda Legião Urbana Tributo se apresenta em celebração ao Mês do Rock , neste sábado, 4 de julho . O grupo musical se apresenta no Estado desde 2003, prestando homenagem a banda que consagrou o gênero musical no país. O evento possui entrada gratuita e programação inicia às 18h , com abertura da banda Gabardines. Entre o repertório do espetáculo principal no qual reúne canções como "Tempo Perdido", "Pais e Filhos", "Faroeste Caboclo", "Eduardo e Mônica", "Será" e outros clássicos.

Taquara | Festa do Colono

Festa será na Praça da Bandeira e Rua Coberta Paul Silva/Divulgação/Cidades

A Prefeitura de Taquara promoverá, no dia 4 de julho , a Festa do Colono 2026 . O evento acontecerá na Praça da Bandeira e na Rua Coberta, das 15h às 22h , com entrada gratuita. A programação contará com atrações musicais, comercialização de produtos coloniais, cervejarias locais, praça de alimentação e opções gastronômicas que buscam valorizar a produção rural e os empreendedores do município.

Pelotas | Corrida de Pelotas

Corrida ocorre no dia 5 de julho e contou com mil vagas Prefeitura de Pelotas/Divulgação/Cidades