Música e gastronomia ganham destaque em eventos no Interior do RS

Com o início do mês de julho, apresentações musicais ganham destaque na programação cultural. Com a comemoração do Dia do Rock, em 13 de julho, cidades do Rio Grande do Sul recebem shows e até exposições artísticas homenageando o gênero. Ademais, feiras tradicionais também chamam atenção, como em Santa Cruz do Sul, com a Festa das Cucas e em Marau, com a retomada do Festival Nacional do Salame. Confira abaixo a agenda de eventos para o interior do Rio Grande do Sul do dia 29 de junho a 5 de julho.
Caxias do Sul | Shows de Rock pelo Caixa Acústica
SESC promove a quarta edição do projeto Caixa Acústica com apresentações musicais no mês de julho
Roberta Ferronato/Divulgação/Cidades
Em Caxias do Sul, o SESC promove a quarta edição do projeto Caixa Acústica, com apresentações musicais voltadas ao rock, com o tema “Rock em Cena”. A partir do dia 1º de julho, no Teatro do Sesc, o público poderá acompanhar shows em formato intimista, com releituras acústicas de grandes artistas do gênero, como Janis Joplin, Legião Urbana, NX Zero e Reação em Cadeia. A programação é sempre nas quartas, às 20h, nos dias 1º, 08, 22 e 29 de julho. Ingressos podem ser adquiridos de maneira avulsa, a partir de R$10,00, ou na opção de passaporte para as quatro apresentações, com valores variando entre R$32,00 e R$96,00. As entradas podem ser adquiridas no SAC do Sesc Caxias do Sul ou pelo site do Sesc/RS.
Estância Velha | Exposição Itinerante sobre o Rock
Exposição foi desenvolvida pela professora de Música Bianca da Luz Gausmann a estudantes
Sandra Costa/Divulgação/Cidades
A Prefeitura de Estância Velha promove durante o mês de julho uma exposição voltada à história do gênero musical Rock. A exposição está aberta à visitação no Espaço Cultural até o dia 17 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com entrada gratuita. A iniciativa foi desenvolvida pela professora de Música do Espaço Cultural, Bianca da Luz Gausmann, em parceria com as crianças integrantes do projeto, em homenagem ao Dia do Rock, celebrado em 13 de julho. A mostra também reúne produções artísticas dos alunos e oferece experiências interativas com objetivos musicais, como bateria, guitarra, discos de vinil e vitrola. Além disso, a exposição receberá, no dia 1º de julho, a banda Bixu Solto, formada por quatro músicos, para apresentação gratuita no espaço.
Santa Cruz do Sul | Festa das Cucas
Festa das Cucas acontece em Santa Cruz do Sul, no Parque da Oktoberfest
Bruno Pedry/Divulgação/Cidades
Dos dias 3 a 5 de julho, a cidade de Santa Cruz do Sul recebe atradicional Festa das Cucas, no Parque da Oktoberfest, com o tema "Sabores que Inspiram o Amanhã". Além da comercialização de cucas, o evento promove feiras de artesanatos e voltadas à agroindústria, assim como apresentações musicais. A festa tem entrada gratuita e inicia na sexta-feira (3), das 12h às 19h, já no sábado (4), a abertura acontece às 10h e se estende até às 19h, no domingo (5), programação vai até às 18h. Na edição de 2025, a festa recebeu cerca de 30 mil visitantes e comercializou mais de 35 mil unidades do doce.
Marau | Festival Nacional do Salame
Festival foi retomado após oito anos na cidade de Marau
Festival Nacional do Salame/Reprodução/Cidades
Neste final de semana, o município de Marau receberá a 10ª edição do Festival Nacional do Salame. O evento foi retomado após 8 anos e acontecerá na Vila Gastronômica do Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, dos dias 3 a 5 julho. Com entrada gratuita, o festival oferece programação com apresentações musicais e oficinas gastronômicas. Ademais, para consumir os produtos comercializados no local será necessário adquirir a moeda própria do evento, o Salamito. Os visitantes também poderão adquirir a taça oficial do festival, produzida em acrílico, pelo valor de R$ 5,00.
Canoas | Show Duda Leindecker
Apresentação do cantor Duca Leindecker reúne canções de seu novo álbum "Tudo que se Tem"
Sesc Canoas/Divulgação/Cidades
Neste sábado, 4 de julho, o Teatro Sesc de Canoas será palco da apresentação do cantor, compositor e multi-instrumentista Duca Leindecker. O show reúne canções do novo álbum “Tudo que se Tem” e clássicos que marcaram sua trajetória à frente das bandas Cidadão Quem e Pouca Vogal. Além das novas canções, o público poderá revisitar sucessos que embalaram diferentes gerações e ajudaram a consolidar Duca como um dos principais nomes da música do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam a partir de R$28,0 e já estão disponíveis no site do Sesc Canoas.
Rio Grande | Show em tributo ao Legião Urbana
Banda se apresentará no Praça Rio Grande Shopping gratuitamente
AZ Comunicação/Divulgação/Cidades
No Praça Rio Grande Shopping, a banda Legião Urbana Tributo se apresenta em celebração ao Mês do Rock, neste sábado, 4 de julho. O grupo musical se apresenta no Estado desde 2003, prestando homenagem a banda que consagrou o gênero musical no país. O evento possui entrada gratuita e programação inicia às 18h, com abertura da banda Gabardines. Entre o repertório do espetáculo principal no qual reúne canções como "Tempo Perdido", "Pais e Filhos", "Faroeste Caboclo", "Eduardo e Mônica", "Será" e outros clássicos.
Taquara | Festa do Colono
Festa será na Praça da Bandeira e Rua Coberta
Paul Silva/Divulgação/Cidades
A Prefeitura de Taquara promoverá, no dia 4 de julho, a Festa do Colono 2026. O evento acontecerá na Praça da Bandeira e na Rua Coberta, das 15h às 22h, com entrada gratuita. A programação contará com atrações musicais, comercialização de produtos coloniais, cervejarias locais, praça de alimentação e opções gastronômicas que buscam valorizar a produção rural e os empreendedores do município.
Pelotas | Corrida de Pelotas
Corrida ocorre no dia 5 de julho e contou com mil vagas
Prefeitura de Pelotas/Divulgação/Cidades
Em comemoração aos 214 anosdo município de Pelotas, acontecerá, neste domingo, 5 de julho, a Corrida Cidade de Pelotas. O evento contou com mil vagas para inscrições prévias e retornou após dois anos. A corrida será dividida em duas distâncias: três e cinco quilômetros, com largada e chegada no mesmo local, no Ginásio Karosso, na rua Álvaro Chaves, 2000. Ao final do evento, haverá premiação geral e por categorias, contando com troféus e medalhas, proporcionando um incentivo extra aos participantes.