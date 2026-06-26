Com abertura no segundo semestre, hospital da Unimed em Farroupilha tem vagas

Os currículos podem ser cadastrados de forma presencial ou digital. Fisicamente, eles podem ser entregues na recepção do Pronto-Atendimento Unimed Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 2000). Também é possível se candidatar por meio do site da Unimed Serra Gaúcha, na aba trabalhe conosco.
Os requisitos mínimos necessários variam conforme a vaga. As exigências vão de ensino fundamental a formação superior para enfermagem.
A obra do novo Hospital Unimed Farroupilha, junto ao Pronto-Atendimento, integra o projeto de modernização e expansão assistencial da cooperativa médica no município. A construção de 1.788 m² abrigará dois blocos com 28 leitos cada, totalizando 56 leitos. Somando-se à estrutura já existente em Farroupilha e o novo espaço em execução, serão mais de 5.300 m² de área hospitalar.