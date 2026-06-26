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Publicada em 26 de Junho de 2026 às 00:30

Com abertura no segundo semestre, hospital da Unimed em Farroupilha tem vagas

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Jornal Cidades
A Unimed Serra Gaúcha seleciona profissionais para o novo Hospital Unimed Farroupilha, com previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano. As vagas são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de higienização, auxiliares de nutrição e assistentes de atendimento. O recrutamento já começou e os cargos serão efetivados para a abertura dos serviços.
Os currículos podem ser cadastrados de forma presencial ou digital. Fisicamente, eles podem ser entregues na recepção do Pronto-Atendimento Unimed Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 2000). Também é possível se candidatar por meio do site da Unimed Serra Gaúcha, na aba trabalhe conosco.
Os requisitos mínimos necessários variam conforme a vaga. As exigências vão de ensino fundamental a formação superior para enfermagem.
A obra do novo Hospital Unimed Farroupilha, junto ao Pronto-Atendimento, integra o projeto de modernização e expansão assistencial da cooperativa médica no município. A construção de 1.788 m² abrigará dois blocos com 28 leitos cada, totalizando 56 leitos. Somando-se à estrutura já existente em Farroupilha e o novo espaço em execução, serão mais de 5.300 m² de área hospitalar.
A Unimed Serra Gaúcha seleciona profissionais para o novo Hospital Unimed Farroupilha, com previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano. As vagas são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de higienização, auxiliares de nutrição e assistentes de atendimento. O recrutamento já começou e os cargos serão efetivados para a abertura dos serviços.
Os currículos podem ser cadastrados de forma presencial ou digital. Fisicamente, eles podem ser entregues na recepção do Pronto-Atendimento Unimed Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 2000). Também é possível se candidatar por meio do site da Unimed Serra Gaúcha, na aba trabalhe conosco.
Os requisitos mínimos necessários variam conforme a vaga. As exigências vão de ensino fundamental a formação superior para enfermagem.
A obra do novo Hospital Unimed Farroupilha, junto ao Pronto-Atendimento, integra o projeto de modernização e expansão assistencial da cooperativa médica no município. A construção de 1.788 m² abrigará dois blocos com 28 leitos cada, totalizando 56 leitos. Somando-se à estrutura já existente em Farroupilha e o novo espaço em execução, serão mais de 5.300 m² de área hospitalar.

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