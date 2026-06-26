Prefeitura de Novo Hamburgo aplica multa de R$ 9,5 mil por descarte de lixo

As ações da prefeitura de Novo Hamburgo para combater o descarte irregular de resíduos, aliado as denúncias dos cidadãos, resultou na aplicação de uma multa de R$ 9,5 mil a um cidadão identificado descartando lixo irregularmente no bairro Canudos. A ocorrência foi registrada no dia 20 de junho, na rua Bruno Werner Storck, próximo ao limite com Campo Bom. A situação foi flagrada por um morador, que registrou imagens do momento em que materiais eram descartados irregularmente no local, distante a menos de um quilômetro do Ecoponto Zona Leste, na rua Estocolmo.
A partir dos registros, a equipe da Diretoria de Proteção Ambiental conseguiu identificar o veículo utilizado na ação, um Onix branco, possibilitando a emissão do auto de infração. Além da multa, o responsável deverá apresentar à Diretoria de Proteção Ambiental um relatório fotográfico comprovando a limpeza dos resíduos descartados, a destinação adequada dos materiais e a documentação dos locais utilizados para o descarte regular, demonstrando a completa regularização da situação.
“Essa penalidade integra uma série de ações que vêm sendo intensificadas pelo município para combater um dos principais problemas ambientais enfrentados pela cidade. O descarte irregular gera impactos ambientais, degrada espaços públicos, compromete a drenagem urbana e demanda a mobilização constante de equipes e recursos públicos para limpeza e recuperação das áreas afetadas”, comenta o secretário Anderson Bertotti.
Para evitar infrações e contribuir com a preservação da cidade, a prefeitura disponibiliza dois Ecopontos para recebimento gratuito de resíduos, respeitando o limite de até um metro cúbico por CPF.
As ações da prefeitura de Novo Hamburgo para combater o descarte irregular de resíduos, aliado as denúncias dos cidadãos, resultou na aplicação de uma multa de R$ 9,5 mil a um cidadão identificado descartando lixo irregularmente no bairro Canudos. A ocorrência foi registrada no dia 20 de junho, na rua Bruno Werner Storck, próximo ao limite com Campo Bom. A situação foi flagrada por um morador, que registrou imagens do momento em que materiais eram descartados irregularmente no local, distante a menos de um quilômetro do Ecoponto Zona Leste, na rua Estocolmo.
A partir dos registros, a equipe da Diretoria de Proteção Ambiental conseguiu identificar o veículo utilizado na ação, um Onix branco, possibilitando a emissão do auto de infração. Além da multa, o responsável deverá apresentar à Diretoria de Proteção Ambiental um relatório fotográfico comprovando a limpeza dos resíduos descartados, a destinação adequada dos materiais e a documentação dos locais utilizados para o descarte regular, demonstrando a completa regularização da situação.
“Essa penalidade integra uma série de ações que vêm sendo intensificadas pelo município para combater um dos principais problemas ambientais enfrentados pela cidade. O descarte irregular gera impactos ambientais, degrada espaços públicos, compromete a drenagem urbana e demanda a mobilização constante de equipes e recursos públicos para limpeza e recuperação das áreas afetadas”, comenta o secretário Anderson Bertotti.
Para evitar infrações e contribuir com a preservação da cidade, a prefeitura disponibiliza dois Ecopontos para recebimento gratuito de resíduos, respeitando o limite de até um metro cúbico por CPF.