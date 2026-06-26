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Publicada em 26 de Junho de 2026 às 00:30

Governo do RS autoriza projeto de nova ponte no Vale do Sinos

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Jornal Cidades
O governo do Estado autorizou o financiamento do projeto de elaboração do projeto executivo para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Cadeia, ligando os municípios de São José do Hortêncio e Presidente Lucena, na VRS-815. Incluído na carteira do Plano Rio Grande, no eixo Recuperação, o projeto
prevê a contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para desenvolver os estudos técnicos e os projetos executivos estruturais, geométricos, ambientais e complementares necessários para a futura execução da obra.
O governo do Estado autorizou o financiamento do projeto de elaboração do projeto executivo para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Cadeia, ligando os municípios de São José do Hortêncio e Presidente Lucena, na VRS-815. Incluído na carteira do Plano Rio Grande, no eixo Recuperação, o projeto
prevê a contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para desenvolver os estudos técnicos e os projetos executivos estruturais, geométricos, ambientais e complementares necessários para a futura execução da obra.
O investimento autorizado é de R$ 557,9 mil e será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. A iniciativa surge diante do agravamento das condições estruturais da atual ponte  Daniel Ribeiro, especialmente após os eventos climáticos extremos registrados nos anos de 2023 e 2024. As enchentes e demais intempéries comprometeram a segurança da estrutura, impactando diretamente a mobilidade regional e a integração logística entre os municípios.
Além de garantir mais segurança para motoristas e moradores, a futura obra é considerada estratégica para a conexão entre os municípios de São José do Hortêncio e Presidente Lucena, fortalecendo o deslocamento de pessoas, o escoamento da produção e a ligação com importantes regiões do Estado, como os vales do Caí, Sinos, Taquari e Paranhana, além da Serra Gaúcha. Com a elaboração do projeto executivo, será possível definir todos os aspectos técnicos necessários para a construção da nova ponte, etapa fundamental para viabilizar a execução da obra e a captação dos recursos para colocar em prática a construção.

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