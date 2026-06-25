Passarela para pedestres na BR-153 em Erechim será removida

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da prefeitura de Erechim informa que serão realizadas obras de melhorias na travessia de pedestres localizada no km 48,8 da BR-153, no perímetro urbano em Erechim. Os serviços, que vão iniciar no domingo (28), consistem na remoção da estrutura existente e implantação de uma nova travessia de pedestres, projetada de acordo com os padrões atuais de segurança e acessibilidade.
As obras têm previsão de conclusão em 75 dias. O prazo previsto considera as etapas necessárias para a execução dos serviços, incluindo a retirada da estrutura existente, a reformulação das fundações e a montagem da nova estrutura. Durante todo o período de obras, a travessia de pedestres permanecerá bloqueada, com sinalização implantada no local para orientação dos usuários.
“Esta é uma obra muito importante para a segurança dos pedestres que utilizam diariamente essa travessia de acesso ao bairro Progresso e arredores. A nova estrutura será mais moderna, acessível e adequada aos padrões atuais, garantindo melhores condições de mobilidade para a população. Estamos dando apoio ao Dnit, contribuindo para que a execução ocorra da melhor forma possível e com o menor impacto aos usuários da rodovia”, destaca o secretário de Obras Públicas, Habitação e Segurança Pública, Mario Rossi.
No domingo (28), a pista da BR-153 será bloqueada no período das 8h às 12h para realização das atividades iniciais. Para veículos de pequeno porte, haverá alternativa de deslocamento por vias municipais.