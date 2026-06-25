Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesPatrimônio

Publicada em 25 de Junho de 2026 às 00:30

Taquari recebe recursos para reforma do Museu Costa e Silva

Compartilhe:
Jornal Cidades
O município de Taquari foi contemplado em edital Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A proposta apresentada pelo município garantiu a aprovação de um investimento de R$ 1,5 milhão para o Museu Costa e Silva, espaço que preserva a memória do ex-presidente brasileiro Marechal Arthur da Costa e Silva.
O projeto foi elaborado pela Coordenação Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, contemplando todas as etapas previstas no edital. Os recursos serão aplicados em três frentes principais: a reforma do prédio histórico, a conservação, organização e restauração do acervo museológico, bibliográfico e documental, além da execução de ações permanentes de educação patrimonial, exigidas como contrapartida pelo programa. Os documentos, livros, fotografias e demais registros preservados constituem fontes primárias fundamentais para a compreensão de diferentes períodos da história do Brasil.
O município de Taquari foi contemplado em edital Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A proposta apresentada pelo município garantiu a aprovação de um investimento de R$ 1,5 milhão para o Museu Costa e Silva, espaço que preserva a memória do ex-presidente brasileiro Marechal Arthur da Costa e Silva.
O projeto foi elaborado pela Coordenação Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, contemplando todas as etapas previstas no edital. Os recursos serão aplicados em três frentes principais: a reforma do prédio histórico, a conservação, organização e restauração do acervo museológico, bibliográfico e documental, além da execução de ações permanentes de educação patrimonial, exigidas como contrapartida pelo programa. Os documentos, livros, fotografias e demais registros preservados constituem fontes primárias fundamentais para a compreensão de diferentes períodos da história do Brasil.

Notícias relacionadas