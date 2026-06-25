Taquari recebe recursos para reforma do Museu Costa e Silva

O projeto foi elaborado pela Coordenação Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, contemplando todas as etapas previstas no edital. Os recursos serão aplicados em três frentes principais: a reforma do prédio histórico, a conservação, organização e restauração do acervo museológico, bibliográfico e documental, além da execução de ações permanentes de educação patrimonial, exigidas como contrapartida pelo programa. Os documentos, livros, fotografias e demais registros preservados constituem fontes primárias fundamentais para a compreensão de diferentes períodos da história do Brasil.