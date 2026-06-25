Operação Poste Limpo passa a ser permanente em Passo Fundo

A partir de julho, a Operação Poste Limpo passará a ser realizada de forma permanente em Passo Fundo. A iniciativa reúne a prefeitura, o Ministério Público, a RGE e empresas de telecomunicações com o objetivo de reforçar a segurança da população e promover a organização da infraestrutura urbana com a da retirada de cabos obsoletos e sem utilização.
Realizado desde outubro de 2025, a operação teve 16 edições em diversas vias do município, em que foram recolhidos pela Secretaria de Serviços Gerais cerca de 20 metros cúbicos, além do recolhimento feitos pelas empresas de telecomunicações. O novo modelo de atuação foi definido durante reunião realizada no Ministério Público e substitui os antigos mutirões periódicos por uma escala contínua de trabalho entre as empresas participantes. Com isso, as ações ocorrerão durante toda a semana, garantindo maior agilidade na identificação e remoção de materiais irregulares da rede aérea.
Além da limpeza programada dos postes, a operação também contará com atendimento de situações emergenciais, como cabos rompidos ou estruturas que ofereçam risco à comunidade. O município dará suporte às equipes com a organização do trânsito nos locais atendidos e o recolhimento dos materiais removidos.
De acordo com o secretário municipal de Serviços Gerais, Cícero Martins, a iniciativa representa um avanço importante para a segurança e a qualidade dos espaços urbanos. "A Operação Poste Limpo permanente é resultado de um esforço conjunto entre o poder público e as empresas responsáveis pelas redes de telecomunicações e energia. Nosso objetivo é garantir mais segurança para a população, reduzir a poluição visual e manter a cidade mais organizada, com ações contínuas e não apenas em períodos específicos", destacou o secretário.
Os trechos que receberão os serviços serão definidos a partir de critérios técnicos e também de demandas encaminhadas pela Prefeitura, Ministério Público e comunidade, e as ações realizadas por duas empresas conforme a tabela organizada.