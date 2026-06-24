Festa Nacional do Salame é retomada após oito anos em Marau

Retomada após oito anos, a Festa Nacional do Salame de Marau terá, na 10ª edição, mudanças para receber os visitantes. O evento ocorre entre os dias 3, 4 e 5 de julho na cidade, dessa vez no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon - até a edição anterior, a festividade ocorria na região central da cidade. Estão previstos mais de 30 expositores para apresentar os embutidos da cidade e demais produtos da agricultura familiar.

Com entrada gratuita, o festival não exige retirada de ingressos nem inscrição prévia, garantindo acesso livre para todos os visitantes. Durante a programação, o público pagará apenas pelos produtos que irá consumir. Na sexta-feira e no sábado, a festa será das 10h às 23h, enquanto no domingo o evento ocorrerá das 10h às 19h.

O vice-prefeito e secretário de Agricultura de Marau, Vilmo Zanchin, em visita ao Jornal Cidades, explicou que a prefeitura decidiu mudar o local para melhor atender os visitantes. Segundo ele, a logística para fechamento de ruas e bloqueios de áreas trazia problemas na mobilidade e limitava o acesso das pessoas. "Podíamos ter, em média, mil pessoas simultâneas no local onde fazíamos a festa. Agora, no parque, conseguiremos duplicar essa capacidade", afirma. Além disso, o evento, que era bianual passa a ser anual a partir desta edição.

Vilmo também falou sobre a produção de embutidos na cidade e como o turismo gastronômico tem se evidenciado. Com forte influência italiana, a cidade do Norte gaúcho tem se aproximado de festivais com comidas típicas do país europeu. Atualmente, a principal produtora é a BRF, que tem fábrica na cidade e é responsável por 60% do PIB municipal.

Mas, além da produção em larga escala, os pequenos produtores também se articulam na Rota das Salamarias, roteiro municipal que engloba sete estabelecimentos e fornece embutidos de modo artesanal, assim como queijo, cachaça, dentre outros produtos. A cidade deve fazer parte, também, de um novo percurso turístico, chamado de Rota Águas e Sabores, que vai incluir cidades próximas a Marau.

Na Festa Nacional do Salame, para a compra de comidas e bebidas, o festival contará com moeda própria, o Salamito, que poderá ser adquirida por meio de dinheiro, Pix ou cartão. Os valores dos produtos serão definidos individualmente por cada expositor, oferecendo opções para diferentes gostos e orçamentos.



Os visitantes também poderão adquirir a taça oficial do festival, produzida em acrílico, pelo valor de R$ 5,00. Para quem optar por ir de carro, o estacionamento terá o custo de R$ 25,00 por dia ou R$ 50,00 pelo passaporte válido para os três dias do evento. Nas redes sociais do evento (@festivalnacionaldosalame) é possível conferir a programação completa.