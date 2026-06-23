Nova gestora do hospital de Guaíba abre 120 vagas de emprego no local

O Círculo Saúde está com processo seletivo aberto para a contratação de profissionais que irão atuar no Hospital de Guaíba, parte do projeto de expansão e regionalização de suas operações no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 120 vagas distribuídas entre áreas assistenciais, administrativas, técnicas e de apoio, reforçando a estrutura necessária para o início das operações da instituição no município.
As contratações fazem parte do projeto de implantação gradual do hospital, que prevê a retomada dos serviços de saúde de forma planejada e sustentável. Os profissionais selecionados iniciarão suas atividades a partir de agosto, acompanhando a evolução das etapas de implantação da unidade. Na primeira fase, serão disponibilizadas 83 vagas. As 37 restantes serão definidas após esse período.
Entre as oportunidades disponíveis estão funções como técnico de enfermagem, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, recepcionista, analista de tecnologia da informação, técnico de manutenção, auxiliar de farmácia, copeira, faturista, financeiro, técnico de segurança e analista administrativo, entre outros.
O hospital deverá atender pacientes particulares, beneficiários dos planos do Círculo Saúde, alguns convênios externos e, futuramente, poderá firmar parcerias com o poder público e com empresas da região para a prestação de serviços em saúde. O processo seletivo contempla candidatos de diferentes áreas e níveis de formação. O Hospital fará também, entre o dia 29 de junho à tarde e o dia 3 de julho, na parte da manhã, um plantão na Prefeitura de Guaíba, para o preenchimento das vagas.