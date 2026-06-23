Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesJudiciário

Publicada em 23 de Junho de 2026 às 18:22

Liminar evita aumento de tributos para parques da Serra Gaúcha

Outra decisão isentou recolhimento de ICMS pelo Alpen Park para equipamentos

Outra decisão isentou recolhimento de ICMS pelo Alpen Park para equipamentos

Larissa Britto/Especial/Cidades
Compartilhe:
Jornal Cidades
A Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg) conquistou uma decisão favorável na Justiça em defesa de seus associados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou uma decisão de primeira instância e autorizou, por meio de liminar, a suspensão de um aumento na carga tributária que passaria a atingir empresas do setor. A decisão foi do desembargador federal Leandro Paulsen.
A Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg) conquistou uma decisão favorável na Justiça em defesa de seus associados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou uma decisão de primeira instância e autorizou, por meio de liminar, a suspensão de um aumento na carga tributária que passaria a atingir empresas do setor. A decisão foi do desembargador federal Leandro Paulsen.
Na prática, a decisão permite que os associados da entidade deixem de recolher, de forma provisória, o acréscimo de 10% previsto sobre a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Para o presidente da Apasg, Renato Fensterseifer Junior, a medida representa um importante avanço para o setor turístico e de entretenimento da Serra Gaúcha, que vinha acompanhando com preocupação os impactos da alteração legislativa sobre a carga tributária das empresas.
Com eficácia imediata, a decisão permite que as empresas deixem de considerar a referida majoração na apuração dos tributos. O presidente ressalta, no entanto, que a decisão possui caráter liminar e provisório, podendo ser revista ao longo da tramitação do processo. 
Em outro pleito, uma articulação liderada pela entidade, em conjunto com o Studio Lex, escritório do ex-secretário estadual de Turismo, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, resultou na concessão de isenção de ICMS na importação de equipamentos destinados ao novo trenó do Alpen Park, de Canela. O decreto decorre de convênio aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que autorizou o Rio Grande do Sul a conceder o benefício para equipamentos sem similar produzido no Brasil.

Notícias relacionadas