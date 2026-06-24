Sest/Senat inaugura nova unidade em Cachoeira do Sul

O Sest/Senat inaugura, na quinta-feira (25), uma nova unidade operacional em Cachoeira do Sul. Com investimento de R$ 19,6 milhões, a estrutura foi projetada para realizar até 53,8 mil atendimentos por ano nas áreas de saúde e desenvolvimento profissional, ampliando o acesso dos trabalhadores do transporte, seus familiares e da comunidade regional a serviços especializados. A cerimônia será realizada às 11h, na sede da unidade, localizada às margens da BR-153.
Instalada em um terreno de 10 mil metros quadrados, o local integra o plano de expansão e modernização da rede física do Sest/Senat. O empreendimento reforça a presença da instituição no Rio Grande do Sul e amplia a oferta de serviços em uma região estratégica para a atividade transportadora. Na área da saúde, serão oferecidos atendimentos de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. A estrutura odontológica conta com quatro consultórios equipados e capacidade para realizar mais de 11 mil atendimentos anuais.
Já na área de desenvolvimento profissional, a unidade dispõe de três salas de aula, ambiente para educação a distância (EAD) e sala de treinamento com simulador, possibilitando a realização de cursos e capacitações voltados às demandas do transporte e da logística.
O presidente do Conselho Regional do Sest/Senat no Rio Grande do Sul, Hugo Fleck, destaca a relevância da nova estrutura para o estado. “A inauguração não é apenas de uma nova unidade física, mas de um centro de oportunidades, de aprendizado e transformação para os trabalhadores do transporte e para toda a comunidade. Cachoeira do Sul passa a ter um esforço de atendimento para toda a região”, ressalta.
A implantação da Unidade em Cachoeira do Sul acompanha a importância estratégica do município para a logística e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Localizada entre a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Região Central e a Fronteira Oeste, a cidade é atendida por importantes corredores rodoviários, como as BRs 153 e 290 e a ERS-403. Com forte presença do agronegócio e atividades ligadas à armazenagem, à logística e ao beneficiamento de grãos, o município exerce influência sobre diversas cidades da região central gaúcha.