Reunião em São Paulo alinha leilão de área estratégica em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, esteve em São Paulo nesta segunda-feira (22) para uma reunião na B3, a bolsa de valores do Brasil, onde tratou dos detalhes finais do edital de leilão da área da antiga Manitowoc. O encontro representa mais um avanço em um dos principais projetos de desenvolvimento econômico planejados pelo município para os próximos anos.
A área, considerada estratégica pela localização e infraestrutura disponível, possui cerca de 45 hectares e deverá ser destinada à implantação de novos empreendimentos, com potencial para ampliar a geração de empregos, atrair investimentos e fortalecer a economia local. A reunião teve como objetivo ajustar os últimos aspectos técnicos do processo licitatório, que será realizado por meio da estrutura da própria B3, modelo já utilizado pelo município em outras iniciativas de grande porte. A expectativa é que o leilão ocorra ainda neste ano.
Segundo o prefeito Pedro Almeida, o momento é decisivo para consolidar um projeto que poderá transformar uma área atualmente ociosa em um importante polo de desenvolvimento. “Estamos trabalhando para que a área da antiga Manitowoc receba novos investimentos, gere empregos e crie oportunidades para a nossa população. Vêm novidades importantes por aí, fruto de muito planejamento e de uma estratégia voltada ao crescimento econômico de Passo Fundo”, afirmou.
A iniciativa faz parte das ações da prefeitura para estimular a industrialização, atrair empresas e ampliar a competitividade do município. O espaço desperta interesse de investidores devido ao seu porte e à infraestrutura já instalada, fatores que podem acelerar a implantação de novos negócios.
A administração municipal projeta que a ocupação da área marque uma nova etapa do desenvolvimento econômico da cidade, fortalecendo o ambiente de negócios e ampliando as oportunidades para a população. O prefeito destaca que o leilão representa mais do que a destinação de um patrimônio público. “Nosso objetivo é transformar essa área em um motor de desenvolvimento para Passo Fundo”, destacou.