Jaguari apresenta ações realizadas um ano após enchentes na cidade

A prefeitura de Jaguari apresentou um balanço do primeiro ano de ações do programa Missão Reconstruir 2.0, iniciativa que reúne os principais investimentos, obras e projetos executados após a enchente que atingiu o município em 2025. O evento reuniu autoridades, lideranças regionais, representantes do governo do Estado, imprensa e comunidade.
Durante a apresentação, o prefeito Igor Tambara detalhou os resultados alcançados pela administração municipal na recuperação da infraestrutura urbana e rural, na reconstrução de equipamentos públicos, no atendimento às famílias atingidas e na captação de recursos junto aos governos estadual e federal. O levantamento mostra que Jaguari já contabiliza mais de R$ 54 milhões entre obras concluídas, recursos assegurados, valores empenhados e investimentos em fase de licitação ou elaboração de projetos.
Segundo o prefeito, o programa consolida uma nova etapa da reconstrução do município, que alia respostas aos impactos da enchente com ações voltadas ao desenvolvimento, à prevenção e ao fortalecimento da capacidade de resposta diante de futuros eventos climáticos extremos. “Nosso compromisso foi reconstruir Jaguari com planejamento, responsabilidade e olhando para o futuro. Cada recurso conquistado, cada obra iniciada e cada projeto apresentado representam o esforço coletivo de muitas pessoas que acreditaram na recuperação do município.”
Durante a solenidade, também foi formalizado um importante avanço na política habitacional do município. Com a presença do diretor-adjunto da secretaria estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Renato Fava, Igor assinou o termo que autoriza o início da construção de 45 novas unidades habitacionais por meio do programa A Casa é Sua Calamidade, do governo do Estado.
As moradias serão destinadas às famílias que perderam suas casas em decorrência das enchentes, representando uma das principais ações permanentes de reconstrução social desenvolvidas no município desde a tragédia climática.
A prefeitura de Jaguari apresentou um balanço do primeiro ano de ações do programa Missão Reconstruir 2.0, iniciativa que reúne os principais investimentos, obras e projetos executados após a enchente que atingiu o município em 2025. O evento reuniu autoridades, lideranças regionais, representantes do governo do Estado, imprensa e comunidade.
Durante a apresentação, o prefeito Igor Tambara detalhou os resultados alcançados pela administração municipal na recuperação da infraestrutura urbana e rural, na reconstrução de equipamentos públicos, no atendimento às famílias atingidas e na captação de recursos junto aos governos estadual e federal. O levantamento mostra que Jaguari já contabiliza mais de R$ 54 milhões entre obras concluídas, recursos assegurados, valores empenhados e investimentos em fase de licitação ou elaboração de projetos.
Segundo o prefeito, o programa consolida uma nova etapa da reconstrução do município, que alia respostas aos impactos da enchente com ações voltadas ao desenvolvimento, à prevenção e ao fortalecimento da capacidade de resposta diante de futuros eventos climáticos extremos. “Nosso compromisso foi reconstruir Jaguari com planejamento, responsabilidade e olhando para o futuro. Cada recurso conquistado, cada obra iniciada e cada projeto apresentado representam o esforço coletivo de muitas pessoas que acreditaram na recuperação do município.”
Durante a solenidade, também foi formalizado um importante avanço na política habitacional do município. Com a presença do diretor-adjunto da secretaria estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Renato Fava, Igor assinou o termo que autoriza o início da construção de 45 novas unidades habitacionais por meio do programa A Casa é Sua Calamidade, do governo do Estado.
As moradias serão destinadas às famílias que perderam suas casas em decorrência das enchentes, representando uma das principais ações permanentes de reconstrução social desenvolvidas no município desde a tragédia climática.