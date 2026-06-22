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Publicada em 22 de Junho de 2026 às 00:30

Médicos da Santa Casa de Bagé ampliam restrições por falta de pagamento

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Jornal Cidades
Os médicos que atuam na Santa Casa de Bagé decidiram ampliar a restrição dos atendimentos. A medida foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), coordenada pelo diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), para a Região da Fronteira Oeste, Felipe Cunha, e com a participação da diretora do Interior, Débora Espírito Santo.
Há profissionais que não recebem honorários há nove meses. Na semana passada, a categoria já havia iniciado a suspensão de atendimentos eletivos.
Durante a reunião, os médicos relataram que a instituição não repassa sequer os valores de consultas e procedimentos por planos de saúde. O Simers e o corpo clínico da Santa Casa cobram uma proposta formal da direção do hospital, contendo cronograma claro de pagamentos.
Estão mantidos os exames e atendimentos vinculados à Prefeitura que estejam sendo regularmente remunerados, observadas as particularidades contratuais.
O Simers irá informar ao Ministério Público todas tratativas feitas com a direção da Santa Casa para buscar a regularização dos pagamentos. O sindicato seguirá as negociações e tomará todas as providências necessárias para que os médicos recebam por seu trabalho e a população não fique completamente desassistida.
Os médicos que atuam na Santa Casa de Bagé decidiram ampliar a restrição dos atendimentos. A medida foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), coordenada pelo diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), para a Região da Fronteira Oeste, Felipe Cunha, e com a participação da diretora do Interior, Débora Espírito Santo.
Há profissionais que não recebem honorários há nove meses. Na semana passada, a categoria já havia iniciado a suspensão de atendimentos eletivos.
Durante a reunião, os médicos relataram que a instituição não repassa sequer os valores de consultas e procedimentos por planos de saúde. O Simers e o corpo clínico da Santa Casa cobram uma proposta formal da direção do hospital, contendo cronograma claro de pagamentos.
Estão mantidos os exames e atendimentos vinculados à Prefeitura que estejam sendo regularmente remunerados, observadas as particularidades contratuais.
O Simers irá informar ao Ministério Público todas tratativas feitas com a direção da Santa Casa para buscar a regularização dos pagamentos. O sindicato seguirá as negociações e tomará todas as providências necessárias para que os médicos recebam por seu trabalho e a população não fique completamente desassistida.

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