Médicos da Santa Casa de Bagé ampliam restrições por falta de pagamento

Há profissionais que não recebem honorários há nove meses. Na semana passada, a categoria já havia iniciado a suspensão de atendimentos eletivos.
Durante a reunião, os médicos relataram que a instituição não repassa sequer os valores de consultas e procedimentos por planos de saúde. O Simers e o corpo clínico da Santa Casa cobram uma proposta formal da direção do hospital, contendo cronograma claro de pagamentos.
Estão mantidos os exames e atendimentos vinculados à Prefeitura que estejam sendo regularmente remunerados, observadas as particularidades contratuais.
O Simers irá informar ao Ministério Público todas tratativas feitas com a direção da Santa Casa para buscar a regularização dos pagamentos. O sindicato seguirá as negociações e tomará todas as providências necessárias para que os médicos recebam por seu trabalho e a população não fique completamente desassistida.