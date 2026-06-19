Prefeito de Pelotas confirma data de reabertura do Theatro Sete de Abril

O prefeito Fernando Marroni anunciou a reabertura do Theatro Sete de Abril em 7 de julho, dia em que o município completa 214 anos. Ele confirmou a data de reabertura do local, um dos mais emblemáticos para espetáculos na Região Sul gaúcha.

“É com muita alegria que eu quero anunciar que no dia 7 de julho vamos reabrir o Theatro Sete de Abril. Neste dia, as luzes voltarão a se acender, as cortinas voltarão a se abrir e este palco voltará a receber a arte, a cultura e os encontros que fazem parte da nossa história”, disse o prefeito, em vídeo gravado para as redes sociais.

Um dos mais antigos teatros do Brasil, o Theatro Sete de Abril foi tombado em nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1972 e o Município assumiu a gestão a partir de 1979. Interditado pelo Ministério Público (MP) em janeiro de 2010, após uma denúncia anônima e uma vistoria que atestou comprometimento da estrutura de sustentação do telhado, o Sete de Abril ficou fechado para apresentações com público por mais de 16 anos. Neste período, passou por uma obra de restauro completa.

“Queríamos que esse fosse o nosso grande presente de aniversário para a população de Pelotas, afinal os pelotenses consideram o Theatro Sete de Abril o coração da nossa cidade e finalmente chegou o momento de sentir esse coração pulsar de novo", completou o prefeito.