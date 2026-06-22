Hospital de Estrela é contemplado com equipamentos para cirurgia

O Hospital Estrela, da Rede de Saúde da Divina Providência, foi contemplado pelo Ministério da Saúde com um combo de Cirurgia Geral, conjunto de equipamentos destinado à modernização de salas cirúrgicas e à ampliação da capacidade de realização de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A instituição está entre os 12 hospitais do Rio Grande do Sul selecionados para receber os equipamentos, integrando um grupo de cerca de 200 hospitais públicos e filantrópicos beneficiados em todo o País por meio do programa Agora Tem Especialistas.
Os chamados combos cirúrgicos são compostos por seis equipamentos hospitalares que qualificam a estrutura dos centros cirúrgicos, proporcionando mais eficiência, segurança e capacidade operacional para a realização de procedimentos eletivos de baixa e média complexidade. Entre as cirurgias que poderão ser beneficiadas estão hernioplastias, colecistectomias e outros procedimentos cirúrgicos gerais compatíveis com a capacidade instalada da instituição.
A seleção dos hospitais é realizada pelos gestores estaduais e municipais de saúde, considerando critérios como a existência de filas de espera para cirurgias, capacidade instalada, habilitação no SUS, disponibilidade de equipes cirúrgicas e pactuação junto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Além da entrega dos equipamentos, o programa prevê instalação, treinamento das equipes e garantia de 36 meses, assegurando que as instituições beneficiadas possam ampliar sua produção cirúrgica com qualidade e segurança.
O Hospital Estrela, da Rede de Saúde da Divina Providência, foi contemplado pelo Ministério da Saúde com um combo de Cirurgia Geral, conjunto de equipamentos destinado à modernização de salas cirúrgicas e à ampliação da capacidade de realização de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A instituição está entre os 12 hospitais do Rio Grande do Sul selecionados para receber os equipamentos, integrando um grupo de cerca de 200 hospitais públicos e filantrópicos beneficiados em todo o País por meio do programa Agora Tem Especialistas.
Os chamados combos cirúrgicos são compostos por seis equipamentos hospitalares que qualificam a estrutura dos centros cirúrgicos, proporcionando mais eficiência, segurança e capacidade operacional para a realização de procedimentos eletivos de baixa e média complexidade. Entre as cirurgias que poderão ser beneficiadas estão hernioplastias, colecistectomias e outros procedimentos cirúrgicos gerais compatíveis com a capacidade instalada da instituição.
A seleção dos hospitais é realizada pelos gestores estaduais e municipais de saúde, considerando critérios como a existência de filas de espera para cirurgias, capacidade instalada, habilitação no SUS, disponibilidade de equipes cirúrgicas e pactuação junto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Além da entrega dos equipamentos, o programa prevê instalação, treinamento das equipes e garantia de 36 meses, assegurando que as instituições beneficiadas possam ampliar sua produção cirúrgica com qualidade e segurança.