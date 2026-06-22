Ponte sobre o rio Ijuí terá interrupções no trânsito para serviços

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que a empresa Lavoro Engenharia Ltda., que realizará a recuperação, reforço e alargamento da ponte sobre o rio Ijuí, localizada na ERS-344, instalou o sistema de controle de tráfego (com sinaleira Pare e Siga),. Até o dia 30 de junho não haverá necessidade de bloqueio integral da pista. Estão previstas interferências pontuais no tráfego, em horários específicos, para o recebimento e descarga de contêineres e demais materiais necessários à instalação do canteiro.
A partir de julho, estão previstas outras atividades preliminares de demolição do guarda-corpo e da capa da laje da ponte. Desta etapa em diante, será necessária a operação do sistema Pare e Siga, com a sinaleira em funcionamento, em razão das intervenções na pista. Essa programação poderá ser ajustada conforme o andamento e necessidades dos preparativos.
Como medida complementar para reforçar a segurança viária durante a execução das obras, será realizado o reforço da sinalização horizontal nos acessos à ponte, com a repintura das faixas de sinalização em aproximadamente 400 metros de cada lado da estrutura, além da implantação de tachas refletivas nas proximidades da sinaleira, a fim de alertar os condutores para reduzirem a velocidade, proporcionando mais segurança aos usuários da rodovia. Os serviços terão início pelo lado do município de Santo Ângelo, pela faixa da direita no sentido Santo Ângelo – Entre-Ijuís.
O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que a empresa Lavoro Engenharia Ltda., que realizará a recuperação, reforço e alargamento da ponte sobre o rio Ijuí, localizada na ERS-344, instalou o sistema de controle de tráfego (com sinaleira Pare e Siga),. Até o dia 30 de junho não haverá necessidade de bloqueio integral da pista. Estão previstas interferências pontuais no tráfego, em horários específicos, para o recebimento e descarga de contêineres e demais materiais necessários à instalação do canteiro.
A partir de julho, estão previstas outras atividades preliminares de demolição do guarda-corpo e da capa da laje da ponte. Desta etapa em diante, será necessária a operação do sistema Pare e Siga, com a sinaleira em funcionamento, em razão das intervenções na pista. Essa programação poderá ser ajustada conforme o andamento e necessidades dos preparativos.
Como medida complementar para reforçar a segurança viária durante a execução das obras, será realizado o reforço da sinalização horizontal nos acessos à ponte, com a repintura das faixas de sinalização em aproximadamente 400 metros de cada lado da estrutura, além da implantação de tachas refletivas nas proximidades da sinaleira, a fim de alertar os condutores para reduzirem a velocidade, proporcionando mais segurança aos usuários da rodovia. Os serviços terão início pelo lado do município de Santo Ângelo, pela faixa da direita no sentido Santo Ângelo – Entre-Ijuís.