Serra Gaúcha se destaca na agenda de eventos no interior do Estado

Na primeira semana de inverno de 2026, eventos na região do Litoral e da Serra Gaúcha se destacam. Desde a clássica Feira do Peixe, em Tramandaí, até feiras coloniais em Nova Petrópolis, a gastronomia é foco na programação, com pratos típicos e produtos coloniais. Confira abaixo a agenda de eventos para o interior do Rio Grande do Sul do dia 22 a 28 de junho.

Capão da Canoa | Festival de Inverno

Festival de Inverno acontecerá dos dias 20 de junho a 15 de julho, com apresentações culturais e experiências voltadas ao universo geek Prefeitura de Capão da Canoa/Divulgação/Cidades

Dos dias 20 de junho a 15 de agosto, Capão da Canoa receberá o Festival de Inverno, com programação voltada à cultura, esporte e entretenimento. A abertura oficial acontece na sexta (20) às 20h e conta com apresentações artísticas e exposições. Durante os 25 dias de festival, a cidade receberá atrações culturais, atividades esportivas e experiências voltadas ao universo geek. A iniciativa busca valorizar os talentos locais e fortalecer o turismo do município fora da temporada de verão.

Tramandaí | Festa Nacional do Peixe

Edição de 2026 conta com shows nacionais de Ana Castela e Menos é Mais Festa Nacional do Peixe/Divulgação/Cidades

A 34ª edição da Festa Nacional do Peixe inicia nesta quinta, 25 de junho e segue até o dia 19 de julho, com programação em quatro finais de semana, que acontecem de quinta a domingo. A abertura da feira acontece às 10h, com entrada gratuita, no Parque Municipal de Eventos Dr. Eliseu Lemos Padilha. A Festa também contará com mais de 20 shows nacionais, desde pagode, com Menos é mais, até sertanejo, com Ana Castela, assim como feiras com expositores e praça de alimentação, com o prato característico do evento sendo a tainha assada na brasa.

Carlos Barbosa | FestiQueijo

Feira acontece em Carlos Barbosa em 5 finais de semana, dos dias 26 de junho a 26 de julho FestiQueijo/Divulgação/Cidades

A partir do dia 26 de junho, Carlos Barbosa recebe a FestiQueijo, que segue com programação até dia 16 de julho. A feira acontece em turnos, das 12h às 16h e das 17h às 23h - exceto aos domingos, quando acontece apenas das 11h às 16h - com ingressos que variam de R$ 170,00 a R$ 315,00, dependendo do dia, turno e espaço escolhido. A compra do ingresso garante degustação a vontade de queijos e vinhos, além de apresentações musicais. Nesta edição, serão mais de 65 shows e 50 tipos diferentes de queijo, vinhos e espumantes.

Nova Petrópolis | Festival Sabores da Colônia

Festival acontece em Nova Petrópolis, na Rua Coberta, dos dias 26 de junho a 5 de julho Festival Sabores da Colonia/Divulgação/Cidades

O Festival Sabores da Colônia inicia nesta sexta, 26 de junho e segue até 5 de julho, em Nova Petrópolis, na Rua Coberta da cidade. Com entrada gratuita, o evento é marcado por atrações culturais, produtos coloniais e a gastronomia típica da Serra Gaúcha. O festival busca valorizar as produções locais e celebrar sua herança cultural, com 10 dias de programação diversa, desde fornadas de pães e cucas até oficinas culinárias.

Caxias do Sul | Festival Viva o RS

Festival Viva o RS acontece no Hotel Intercity, em Caxias do Sul, no dia 27 de junho Hotel Intercity/Divulgação/Cidades