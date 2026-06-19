Digitalização de processos acelera emissão de alvarás em Canela

Desde o início da atual gestão, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com apoio do Departamento de Tecnologia da Informação, vem promovendo a digitalização e organização das informações referentes aos projetos protocolados, em tramitação e licenciados. A iniciativa possibilita maior controle dos fluxos internos, acompanhamento de resultados e definição de metas para aprimorar continuamente os serviços prestados à população.
A digitalização dos processos permitiu reduzir em cerca de 74% o tempo médio para a análise inicial dos pedidos, que passou de 84 para aproximadamente 22 dias. Atualizados mensalmente, os indicadores permitem acompanhar o total de protocolos realizados, alvarás emitidos e processos em tramitação. Em relação aos processos em tramitação, Carina reforça que o prazo para movimentação é de até 120 dias