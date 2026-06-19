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Publicada em 19 de Junho de 2026 às 00:30

Digitalização de processos acelera emissão de alvarás em Canela

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A ampliação da celeridade na análise de processos urbanísticos já apresenta resultados concretos em Canela. De janeiro a 31 de maio deste ano, o Departamento de Urbanismo da prefeitura emitiu 79 alvarás para o início de obras e analisou 188 processos protocolados por cidadãos e empreendedores. Os dados estão disponíveis para consulta pública por meio do portal de indicadores da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, ferramenta que – desde maio – permite acompanhar, de forma transparente, o andamento dos processos relacionados ao setor.
Desde o início da atual gestão, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com apoio do Departamento de Tecnologia da Informação, vem promovendo a digitalização e organização das informações referentes aos projetos protocolados, em tramitação e licenciados. A iniciativa possibilita maior controle dos fluxos internos, acompanhamento de resultados e definição de metas para aprimorar continuamente os serviços prestados à população.
A digitalização dos processos permitiu reduzir em cerca de 74% o tempo médio para a análise inicial dos pedidos, que passou de 84 para aproximadamente 22 dias. Atualizados mensalmente, os indicadores permitem acompanhar o total de protocolos realizados, alvarás emitidos e processos em tramitação. Em relação aos processos em tramitação, Carina reforça que o prazo para movimentação é de até 120 dias
A ampliação da celeridade na análise de processos urbanísticos já apresenta resultados concretos em Canela. De janeiro a 31 de maio deste ano, o Departamento de Urbanismo da prefeitura emitiu 79 alvarás para o início de obras e analisou 188 processos protocolados por cidadãos e empreendedores. Os dados estão disponíveis para consulta pública por meio do portal de indicadores da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, ferramenta que – desde maio – permite acompanhar, de forma transparente, o andamento dos processos relacionados ao setor.
Desde o início da atual gestão, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com apoio do Departamento de Tecnologia da Informação, vem promovendo a digitalização e organização das informações referentes aos projetos protocolados, em tramitação e licenciados. A iniciativa possibilita maior controle dos fluxos internos, acompanhamento de resultados e definição de metas para aprimorar continuamente os serviços prestados à população.
A digitalização dos processos permitiu reduzir em cerca de 74% o tempo médio para a análise inicial dos pedidos, que passou de 84 para aproximadamente 22 dias. Atualizados mensalmente, os indicadores permitem acompanhar o total de protocolos realizados, alvarás emitidos e processos em tramitação. Em relação aos processos em tramitação, Carina reforça que o prazo para movimentação é de até 120 dias

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