Obra de interseção entre a ERS-130 e a ERS-129 atinge 50% de conclusão

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) segue avançando na implantação da nova interseção localizada no km 97,27 da ERS-130, em Roca Sales. A intervenção irá qualificar a ligação entre a ERS-130 e a ERS-129, proporcionando mais segurança viária, melhor fluidez no tráfego e melhores condições de acesso ao município.
Com aproximadamente 50% dos serviços concluídos, a obra representa um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e integra o conjunto de melhorias executadas pela EGR para qualificar a infraestrutura rodoviária e ampliar a segurança dos usuários que circulam pela região do Vale do Taquari.
O projeto contempla a readequação geométrica do entroncamento, com o objetivo de organizar os movimentos de conversão, reduzir conflitos entre veículos e proporcionar maior segurança para motoristas que utilizam diariamente a conexão entre as duas rodovias estaduais.
Desde o início das atividades, já foram executados serviços de terraplenagem, drenagem, movimentação de solo e demais etapas preparatórias necessárias para a implantação da nova configuração viária. As equipes seguem mobilizadas para dar continuidade aos trabalhos previstos no cronograma da obra.
De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a intervenção terá impacto direto na segurança e na mobilidade regional. “Estamos qualificando um ponto estratégico de conexão entre a ERS-130 e a ERS-129, proporcionando mais segurança aos usuários, melhor organização dos fluxos de tráfego e mais eficiência para o deslocamento de pessoas e o transporte de cargas. Já alcançamos cerca de 50% da execução da obra e seguimos trabalhando para avançar nas próximas etapas”, destaca Vanacôr.
A EGR reforça que os motoristas devem permanecer atentos à sinalização implantada no trecho e às orientações das equipes operacionais durante a execução dos serviços. A conclusão da obra permitirá uma conexão mais segura e eficiente entre a ERS-130 e a ERS-129, beneficiando diretamente os moradores de Roca Sales, usuários das rodovias e o transporte regional que utiliza diariamente o entroncamento.
A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) segue avançando na implantação da nova interseção localizada no km 97,27 da ERS-130, em Roca Sales. A intervenção irá qualificar a ligação entre a ERS-130 e a ERS-129, proporcionando mais segurança viária, melhor fluidez no tráfego e melhores condições de acesso ao município.
Com aproximadamente 50% dos serviços concluídos, a obra representa um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e integra o conjunto de melhorias executadas pela EGR para qualificar a infraestrutura rodoviária e ampliar a segurança dos usuários que circulam pela região do Vale do Taquari.
O projeto contempla a readequação geométrica do entroncamento, com o objetivo de organizar os movimentos de conversão, reduzir conflitos entre veículos e proporcionar maior segurança para motoristas que utilizam diariamente a conexão entre as duas rodovias estaduais.
Desde o início das atividades, já foram executados serviços de terraplenagem, drenagem, movimentação de solo e demais etapas preparatórias necessárias para a implantação da nova configuração viária. As equipes seguem mobilizadas para dar continuidade aos trabalhos previstos no cronograma da obra.
De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a intervenção terá impacto direto na segurança e na mobilidade regional. “Estamos qualificando um ponto estratégico de conexão entre a ERS-130 e a ERS-129, proporcionando mais segurança aos usuários, melhor organização dos fluxos de tráfego e mais eficiência para o deslocamento de pessoas e o transporte de cargas. Já alcançamos cerca de 50% da execução da obra e seguimos trabalhando para avançar nas próximas etapas”, destaca Vanacôr.
A EGR reforça que os motoristas devem permanecer atentos à sinalização implantada no trecho e às orientações das equipes operacionais durante a execução dos serviços. A conclusão da obra permitirá uma conexão mais segura e eficiente entre a ERS-130 e a ERS-129, beneficiando diretamente os moradores de Roca Sales, usuários das rodovias e o transporte regional que utiliza diariamente o entroncamento.