Semana do Migrante terá ação para inserção no mercado de trabalho em Lajeado

Com o tema “Construir pontes: oportunidades e integração para migrantes e refugiados”, a ação contará com oferta de vagas de emprego e entrevistas com empregadores. A prefeitura participará da mobilização por meio do “Emprega Mais Lajeado”, programa que atua na promoção da empregabilidade e na aproximação entre trabalhadores e empresas.
Lançado pela prefeitura de Lajeado, o Emprega Mais tem como objetivo transformar a assistência social em oportunidade, incentivando a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado formal de trabalho.
A Secretaria de Desenvolvimento Social é responsável pelo atendimento e encaminhamento dos candidatos com perfil compatível ao programa, buscando identificar habilidades, competências e potencialidades de cada participante. As informações são registradas em um banco de dados e posteriormente cruzadas com as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. O modelo possibilita ajustes, ampliação do alcance e adesão de novos parceiros.