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Publicada em 18 de Junho de 2026 às 00:30

Semana do Migrante terá ação para inserção no mercado de trabalho em Lajeado

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Jornal Cidades
A prefeitura de Lajeado integra a programação da VII Semana Estadual do Migrante/RS com a participação na Ação Migrante, iniciativa que busca ampliar as oportunidades de inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho. A atividade ocorre no sábado (20), 20/06, das 9h às 12h, na Agência FGTAS/Sine Lajeado, localizada na rua Júlio de Castilhos, número 478.
Com o tema “Construir pontes: oportunidades e integração para migrantes e refugiados”, a ação contará com oferta de vagas de emprego e entrevistas com empregadores. A prefeitura participará da mobilização por meio do “Emprega Mais Lajeado”, programa que atua na promoção da empregabilidade e na aproximação entre trabalhadores e empresas.
Lançado pela prefeitura de Lajeado, o Emprega Mais tem como objetivo transformar a assistência social em oportunidade, incentivando a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado formal de trabalho.
A Secretaria de Desenvolvimento Social é responsável pelo atendimento e encaminhamento dos candidatos com perfil compatível ao programa, buscando identificar habilidades, competências e potencialidades de cada participante. As informações são registradas em um banco de dados e posteriormente cruzadas com as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. O modelo possibilita ajustes, ampliação do alcance e adesão de novos parceiros.
A prefeitura de Lajeado integra a programação da VII Semana Estadual do Migrante/RS com a participação na Ação Migrante, iniciativa que busca ampliar as oportunidades de inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho. A atividade ocorre no sábado (20), 20/06, das 9h às 12h, na Agência FGTAS/Sine Lajeado, localizada na rua Júlio de Castilhos, número 478.
Com o tema “Construir pontes: oportunidades e integração para migrantes e refugiados”, a ação contará com oferta de vagas de emprego e entrevistas com empregadores. A prefeitura participará da mobilização por meio do “Emprega Mais Lajeado”, programa que atua na promoção da empregabilidade e na aproximação entre trabalhadores e empresas.
Lançado pela prefeitura de Lajeado, o Emprega Mais tem como objetivo transformar a assistência social em oportunidade, incentivando a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado formal de trabalho.
A Secretaria de Desenvolvimento Social é responsável pelo atendimento e encaminhamento dos candidatos com perfil compatível ao programa, buscando identificar habilidades, competências e potencialidades de cada participante. As informações são registradas em um banco de dados e posteriormente cruzadas com as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. O modelo possibilita ajustes, ampliação do alcance e adesão de novos parceiros.

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