Capão da Canoa abre Festival de Inverno no fim de semana

A cidade de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcha se prepara para viver uma temporada especial com a chegada do Festival de Inverno 2026. De 20 de junho a 15 de agosto, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação diversificada, repleta de cultura, esporte, arte, entretenimento e experiências para todas as idades.
A abertura oficial acontece no dia 20 de junho, às 20h, marcando o início de quase dois meses de atividades que irão movimentar diferentes espaços da cidade. O festival contará com apresentações artísticas, exposições, atrações culturais, atividades esportivas, experiências voltadas ao universo geek e grandes shows, incluindo atrações de destaque nacional.
Mais do que uma programação de inverno, o evento reforça o posicionamento de Capão da Canoa como um destino para todas as estações, mostrando que a cidade oferece opções de lazer, cultura e turismo durante todo o ano. A iniciativa busca valorizar os talentos locais, fomentar a economia, fortalecer o turismo e proporcionar momentos de integração entre moradores e visitantes. O Festival de Inverno 2026 foi planejado para transformar a estação mais aconchegante do ano em um período de grandes experiências, consolidando Capão da Canoa como referência em eventos e entretenimento no litoral gaúcho.