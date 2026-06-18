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Publicada em 18 de Junho de 2026 às 00:30

Corsan realiza obras de R$ 1,7 milhão em Santo Ângelo

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A Corsan iniciou, uma obra de R$ 1,7 milhão para ampliar a rede de abastecimento de água em Santo Ângelo, com a implantação de aproximadamente 5 mil metros de novas tubulações que vão beneficiar cerca de 6 mil moradores. Os trabalhos começaram na rua Arabi de Mello Ferreira, nas proximidades do Parque de Exposições Siegfried Ritter, e avançarão até a localidade de Barra do São João, contemplando ainda os bairros Haller, Antero Rosa e Barca dos Gabriel. A previsão é de que a obra seja concluída até dezembro de 2026.
A incorporação dessas localidades ao sistema da Companhia foi definida em contrato firmado com a prefeitura de Santo Ângelo. Atualmente, o abastecimento desses bairros é realizado por poços administrados pelo município. Além da ampliação, a obra inclui melhorias operacionais no sistema de abastecimento e integra as ações do Plano de Prevenção de Perdas da Corsan.
De acordo com o supervisor de operações da Corsan, Alex Sandri dos Santos, a iniciativa representa um avanço para o sistema de abastecimento de Santo Ângelo. “Com a integração dessas localidades à estrutura da Corsan, os moradores passarão a contar com um sistema mais robusto”, destaca.
A Corsan iniciou, uma obra de R$ 1,7 milhão para ampliar a rede de abastecimento de água em Santo Ângelo, com a implantação de aproximadamente 5 mil metros de novas tubulações que vão beneficiar cerca de 6 mil moradores. Os trabalhos começaram na rua Arabi de Mello Ferreira, nas proximidades do Parque de Exposições Siegfried Ritter, e avançarão até a localidade de Barra do São João, contemplando ainda os bairros Haller, Antero Rosa e Barca dos Gabriel. A previsão é de que a obra seja concluída até dezembro de 2026.
A incorporação dessas localidades ao sistema da Companhia foi definida em contrato firmado com a prefeitura de Santo Ângelo. Atualmente, o abastecimento desses bairros é realizado por poços administrados pelo município. Além da ampliação, a obra inclui melhorias operacionais no sistema de abastecimento e integra as ações do Plano de Prevenção de Perdas da Corsan.
De acordo com o supervisor de operações da Corsan, Alex Sandri dos Santos, a iniciativa representa um avanço para o sistema de abastecimento de Santo Ângelo. “Com a integração dessas localidades à estrutura da Corsan, os moradores passarão a contar com um sistema mais robusto”, destaca.

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