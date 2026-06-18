Corsan realiza obras de R$ 1,7 milhão em Santo Ângelo

A incorporação dessas localidades ao sistema da Companhia foi definida em contrato firmado com a prefeitura de Santo Ângelo. Atualmente, o abastecimento desses bairros é realizado por poços administrados pelo município. Além da ampliação, a obra inclui melhorias operacionais no sistema de abastecimento e integra as ações do Plano de Prevenção de Perdas da Corsan.
De acordo com o supervisor de operações da Corsan, Alex Sandri dos Santos, a iniciativa representa um avanço para o sistema de abastecimento de Santo Ângelo. “Com a integração dessas localidades à estrutura da Corsan, os moradores passarão a contar com um sistema mais robusto”, destaca.