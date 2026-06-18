CIEE inaugura unidade com cinco andares em Caxias do Sul

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou,sua nova unidade em Caxias do Sul. Localizada na rua Olavo Bilac, 454, a estrutura representa um novo marco na atuação da instituição na Serra Gaúcha, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo iniciativas voltadas à educação, empregabilidade, inovação e transformação social.
Com cinco andares, o novo espaço foi concebido para funcionar como um ambiente de desenvolvimento de oportunidades para jovens, empresas, instituições de ensino e comunidade.
A instituição vem investindo na modernização de suas estruturas e na ampliação de sua presença em diferentes regiões do Estado, no último ano foram sete entregues e mais oito estão em obras. A proposta é levar para Caxias do Sul um modelo já consolidado, conectando educação, desenvolvimento humano e inovação social.
Atualmente, a regional de Caxias do Sul atende em torno de 2 mil jovens em programas de estágio e aprendizagem, sendo cerca de 50% apenas no município. A nova estrutura amplia significativamente a capacidade operacional da unidade, que passou de cinco para 13 salas de aprendizagem destinadas às atividades formativas, fortalecendo o potencial de atendimento e o desenvolvimento de novos projetos.
A nova unidade também contribuirá para a expansão das iniciativas do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (ICT-S), fortalecendo a criação de um ecossistema regional de inovação capaz de conectar empresas, instituições de ensino, poder público e organizações da sociedade civil na construção de soluções para desafios sociais e econômicos da Serra Gaúcha.
O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou,sua nova unidade em Caxias do Sul. Localizada na rua Olavo Bilac, 454, a estrutura representa um novo marco na atuação da instituição na Serra Gaúcha, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo iniciativas voltadas à educação, empregabilidade, inovação e transformação social.
Com cinco andares, o novo espaço foi concebido para funcionar como um ambiente de desenvolvimento de oportunidades para jovens, empresas, instituições de ensino e comunidade.
A instituição vem investindo na modernização de suas estruturas e na ampliação de sua presença em diferentes regiões do Estado, no último ano foram sete entregues e mais oito estão em obras. A proposta é levar para Caxias do Sul um modelo já consolidado, conectando educação, desenvolvimento humano e inovação social.
Atualmente, a regional de Caxias do Sul atende em torno de 2 mil jovens em programas de estágio e aprendizagem, sendo cerca de 50% apenas no município. A nova estrutura amplia significativamente a capacidade operacional da unidade, que passou de cinco para 13 salas de aprendizagem destinadas às atividades formativas, fortalecendo o potencial de atendimento e o desenvolvimento de novos projetos.
A nova unidade também contribuirá para a expansão das iniciativas do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (ICT-S), fortalecendo a criação de um ecossistema regional de inovação capaz de conectar empresas, instituições de ensino, poder público e organizações da sociedade civil na construção de soluções para desafios sociais e econômicos da Serra Gaúcha.