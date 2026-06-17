Mais de 360 quilômetros de estrada de chão são recuperados em NH

A prefeitura de Novo Hamburgo executou a recuperação de mais de 360 quilômetros de estradas de chão em Lomba Grande entre janeiro e maio deste ano. O trabalho integra a manutenção permanente da malha viária rural do bairro, que possui cerca de 270 quilômetros de estradas vicinais e representa aproximadamente dois terços de toda a área territorial do município.

Por ser um trabalho permanente, alguns trechos receberam mais de uma intervenção desde o início do ano, por isso a quilometragem superior ao total existente no bairro. As ações incluem patrolamento, aplicação de saibro e brita, além da correção de buracos e outros pontos que comprometem a trafegabilidade. O objetivo é garantir melhores condições de circulação para moradores, produtores rurais, transportadores e visitantes que utilizam diariamente as vias da região.

“Lomba Grande possui uma extensa malha viária rural e, por isso, o trabalho de manutenção precisa ser permanente. As condições das estradas mudam constantemente em razão do tráfego e do clima, então nossas equipes atuam de forma contínua para garantir segurança, mobilidade e boas condições de acesso para moradores, produtores e visitantes”, destaca o secretário de Desenvolvimento Rural, Naasom Luciano.

Com cerca de 4,5 mil habitantes, a região Lomba Grande desempenha papel estratégico para Novo Hamburgo. Além de concentrar uma importante produção rural, responsável pelo abastecimento de diversos produtos agrícolas, a localidade também se destaca como um dos principais polos turísticos do município, atraindo visitantes em busca das paisagens, da gastronomia, das agroindústrias e das tradições do interior.