Serra deve sediar encontro das Câmaras Italianas de Comércio

O Rio Grande do Sul será sede, em 2028, do Encontro das Câmaras de Comércio Italianas da América Latina, uma das principais agendas de integração da rede de câmaras italianas no mundo. O anúncio foi realizado durante a 35ª Convenção Mundial das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior, promovida entre os dias 13 e 15 de junho, em Gênova, na Itália.
A candidatura gaúcha foi apresentada pela Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) e recebeu o apoio da rede internacional. A definição da cidade-sede ocorrerá nos próximos meses, com os municípios da Serra Gaúcha despontando como as principais alternativas para receber o evento, assim como Porto Alegre.
Para o presidente da CCIRS, Erasmo Carlos Battistella, a escolha representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela entidade nos últimos anos para fortalecer as relações econômicas, institucionais e culturais entre Brasil e Itália.
"Será uma grande oportunidade para apresentar o potencial econômico do nosso Estado, ampliar conexões internacionais e fortalecer ainda mais os laços entre o Brasil, a Itália e toda a rede de câmaras italianas da América Latina", afirma Battistella.
A Convenção Mundial reuniu cerca de 200 representantes das 86 câmaras de comércio italianas presentes em 63 países, além de autoridades italianas, empresários e lideranças institucionais. Entre os destaques da programação estiveram a participação da prefeita de Gênova, Silvia Salis, e as intervenções remotas do ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e do ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.
Além da confirmação do encontro de 2028 no Rio Grande do Sul, a convenção debateu estratégias para ampliar a competitividade das empresas italianas no exterior, fortalecer o comércio internacional e ampliar a presença dos negócios italianos nos mercados externos por meio da atuação integrada da rede mundial das câmaras.
A programação também contou com encontros de negócios, rodadas de relacionamento institucional e reuniões entre representantes das diferentes câmaras, criando oportunidades para novas parcerias, investimentos e cooperação entre empresas e instituições de diversos países.