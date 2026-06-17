Rio Grande passa dos 650 focos confirmados de Aedes aegypti em 2026

O mais recente Boletim de Monitoramento das Arboviroses, referente à Semana Epidemiológica 23, aponta que o Rio Grande já contabiliza 654 focos do mosquito Aedes aegypti em 2026, número superior ao registrado em todo o ano de 2025, quando foram identificados 465 focos. Os dados reforçam a necessidade da participação da população no combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Entre as localidades com maior número de focos estão o Centro, com 122 registros, seguido da Cidade Nova (71), Distrito Industrial (69), Quinta (59), São João/Recreio (35) e Vila Maria (34). Também apresentam números expressivos os bairros Junção (25), São Miguel (21), Povo Novo (20) e Aeroporto (19).
Desde o início de junho foram identificados 21 novos focos distribuídos em diferentes regiões do município. A Cidade Nova lidera o levantamento recente, com quatro focos. Quinta, São João e Bolaxa registraram três focos cada, enquanto o Centro contabilizou dois. Também foram encontrados focos nos bairros Maria dos Anjos, Carlos Santos/Profilurb, Vila Militar, São Miguel, Parque Marinha e Castelo Branco.
O boletim informa ainda que o Rio Grande registra, até o momento, dois casos autóctones confirmados de dengue em 2026. No município, foram notificadas 53 suspeitas da doença, das quais 51 já foram descartadas. A incidência atual é de 1,04 caso para cada 100 mil habitantes. Diante do cenário, a Secretaria de Saúde reforça a importância das medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água.
O mais recente Boletim de Monitoramento das Arboviroses, referente à Semana Epidemiológica 23, aponta que o Rio Grande já contabiliza 654 focos do mosquito Aedes aegypti em 2026, número superior ao registrado em todo o ano de 2025, quando foram identificados 465 focos. Os dados reforçam a necessidade da participação da população no combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Entre as localidades com maior número de focos estão o Centro, com 122 registros, seguido da Cidade Nova (71), Distrito Industrial (69), Quinta (59), São João/Recreio (35) e Vila Maria (34). Também apresentam números expressivos os bairros Junção (25), São Miguel (21), Povo Novo (20) e Aeroporto (19).
Desde o início de junho foram identificados 21 novos focos distribuídos em diferentes regiões do município. A Cidade Nova lidera o levantamento recente, com quatro focos. Quinta, São João e Bolaxa registraram três focos cada, enquanto o Centro contabilizou dois. Também foram encontrados focos nos bairros Maria dos Anjos, Carlos Santos/Profilurb, Vila Militar, São Miguel, Parque Marinha e Castelo Branco.
O boletim informa ainda que o Rio Grande registra, até o momento, dois casos autóctones confirmados de dengue em 2026. No município, foram notificadas 53 suspeitas da doença, das quais 51 já foram descartadas. A incidência atual é de 1,04 caso para cada 100 mil habitantes. Diante do cenário, a Secretaria de Saúde reforça a importância das medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água.