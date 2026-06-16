Pelotas apresenta queda no preço dos combustíveis no mês de junho

A prefeitura apresentou, em junho, uma notícia positiva aos consumidores de Pelotas. Apesar de ainda refreada, a redução dos preços dos combustíveis é realidade nos postos de revenda do município.
Com exceção da gasolina aditivada, cujo valor médio do litro subiu apenas R$ 0,01, a comum, o etanol e os dois tipos de diesel custam menos em relação a maio. Os dados são resultado da pesquisa comparativa feita pelo Serviço de Educação ao Consumidor do Procon Pelotas em 23 estabelecimentos da cidade.
Os preços apurados no levantamento mostram a gasolina comum com valores entre R$ 6,29 a R$ 6,89, com variação de 9,54%, e a gasolina aditivada, com o litro entre R$ 6,47 a R$ 7,09, com variação de 9,58%. O litro do diesel segue acima dos R$ 7 nos postos da cidade.
“As elevações geradas pelas distribuidoras, mesmo com o pacote de medidas da União para contenção dos preços, culminaram na venda do óleo diesel por até R$ 8,50, portanto com a diferença de R$ 2,11 constatada neste mês”, destaca o coordenador executivo do órgão municipal, Crístoni Costa.
O gestor menciona a pressão monetária internacional, ocasionada no mercado global petrolífero desde fevereiro pela guerra no Oriente Médio. “A perspectiva de que se concretize o acordo de suspensão do conflito, anunciado pelos Estados Unidos e Irã no fim de semana, instaura o prognóstico mínimo de retenção dos valores”, avalia, reportando-se ainda aos impactos nas cadeias produtivas e logísticas da região.