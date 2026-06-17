Trecho da BR-116 em Ivoti vai receber R$ 6 milhões em obras

O prefeito de Ivoti, Valdir José Ludwig, participou do anúncio de um pacote de obras emergenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a BR-116. O conjunto de intervenções receberá R$ 20 milhões em investimentos. Entre as obras confirmadas está a adequação do acesso a Ivoti, que contará com investimento de R$ 6 milhões.
A proposta apresentada pelo Dnit prevê a implantação de uma rótula alongada do tipo diamante, com prolongamento do canteiro central da rodovia, buscando melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam o trecho diariamente. De acordo com o órgão, a intervenção também já deixará livre o eixo central da BR-116 para a futura construção de um viaduto no local. A estrutura integra os planos de duplicação da rodovia, que atualmente se encontram em fase de elaboração de projetos.
As melhorias em Ivoti fazem parte de um conjunto de intervenções previstas em sete pontos de quatro trechos - entre Novo Hamburgo e Morro Reuter. “Essa é uma conquista construída por meio da articulação conjunta entre os prefeitos da nossa região, com o apoio do deputado federal Marcel van Hatten, dos empresários e do superintendente do DNIT. Trata-se de uma obra muito aguardada pela nossa comunidade e por todos que utilizam diariamente a BR-116”, destacou o prefeito Valdir José Ludwig.
Segundo ele, a intervenção representa um importante avanço em mobilidade e segurança viária. “Estamos falando de mais segurança para motoristas e pedestres, melhor organização do trânsito e maior fluidez para quem se desloca pela região. O acesso a Ivoti é um ponto estratégico, e essa obra representa um avanço significativo não apenas para o município, mas para todos os usuários que circulam por esse trecho da rodovia”, finalizou.
As obras têm caráter emergencial e devem iniciar entre 15 e 20 dias. A previsão é de que os trabalhos sejam executados simultaneamente e concluídos em um prazo entre 90 e 180 dias. Enquanto isso, os serviços de topografia e sondagem já começam imediatamente.
O prefeito de Ivoti, Valdir José Ludwig, participou do anúncio de um pacote de obras emergenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a BR-116. O conjunto de intervenções receberá R$ 20 milhões em investimentos. Entre as obras confirmadas está a adequação do acesso a Ivoti, que contará com investimento de R$ 6 milhões.
A proposta apresentada pelo Dnit prevê a implantação de uma rótula alongada do tipo diamante, com prolongamento do canteiro central da rodovia, buscando melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam o trecho diariamente. De acordo com o órgão, a intervenção também já deixará livre o eixo central da BR-116 para a futura construção de um viaduto no local. A estrutura integra os planos de duplicação da rodovia, que atualmente se encontram em fase de elaboração de projetos.
As melhorias em Ivoti fazem parte de um conjunto de intervenções previstas em sete pontos de quatro trechos - entre Novo Hamburgo e Morro Reuter. “Essa é uma conquista construída por meio da articulação conjunta entre os prefeitos da nossa região, com o apoio do deputado federal Marcel van Hatten, dos empresários e do superintendente do DNIT. Trata-se de uma obra muito aguardada pela nossa comunidade e por todos que utilizam diariamente a BR-116”, destacou o prefeito Valdir José Ludwig.
Segundo ele, a intervenção representa um importante avanço em mobilidade e segurança viária. “Estamos falando de mais segurança para motoristas e pedestres, melhor organização do trânsito e maior fluidez para quem se desloca pela região. O acesso a Ivoti é um ponto estratégico, e essa obra representa um avanço significativo não apenas para o município, mas para todos os usuários que circulam por esse trecho da rodovia”, finalizou.
As obras têm caráter emergencial e devem iniciar entre 15 e 20 dias. A previsão é de que os trabalhos sejam executados simultaneamente e concluídos em um prazo entre 90 e 180 dias. Enquanto isso, os serviços de topografia e sondagem já começam imediatamente.