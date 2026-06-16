Parque de Exposições em Rio Grande terá nova linha de transmissão

O Sindicato Rural do Rio Grande recebeu representantes da CEEE Equatorial para a apresentação do andamento do projeto de readequação da rede elétrica que atende a região do Parque de Exposições Filinto Eládio da Silveira. A iniciativa contempla a retirada gradual da linha de alta tensão que atualmente atravessa a área do parque, considerada uma demanda histórica da entidade e da comunidade do entorno.
Durante o encontro, o gerente de relacionamento com cliente, Egon Vieira Vivian, detalhou o andamento das obras que fazem parte de um amplo programa de modernização da infraestrutura elétrica no município. A principal intervenção envolve a construção de uma nova linha de distribuição de 69 kV, conectando os trechos Quinta, Shopping Rio Grande e Rio Grande 1, permitindo a desativação de estruturas antigas e a reorganização do sistema de fornecimento de energia.
De acordo com as informações apresentadas, o empreendimento possui investimento estimado em R$ 19,4 milhões e extensão total de aproximadamente 10,9 quilômetros. O projeto encontra-se em fase avançada de execução e prevê a substituição de trechos da rede, a instalação de novos postes e a remoção de estruturas consideradas inadequadas para a atual configuração urbana da região.
Além de representar uma solução para uma reivindicação antiga do Sindicato Rural, a obra traz benefícios diretos para moradores e empreendimentos localizados nas proximidades da avenida Pelotas e bairros adjacentes. Entre os principais ganhos apontados pela concessionária estão o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia, a redução de riscos operacionais, a modernização da infraestrutura elétrica e a adequação da rede aos atuais padrões técnicos de segurança.
Outro aspecto destacado durante a apresentação foi a eliminação de riscos associados à ocupação de áreas sob a faixa de servidão da linha existente, especialmente em locais que passaram por intensa expansão urbana ao longo das últimas décadas. Representantes do Sindicato Rural avaliaram positivamente o avanço do projeto, ressaltando que a retirada da linha que cruza o parque representa uma conquista aguardada há muitos anos. A medida deverá ampliar as possibilidades de utilização da área, além de proporcionar mais tranquilidade para expositores, organizadores e visitantes durante a realização de eventos.
Com a entrada em operação da nova linha e a posterior desativação do trecho antigo, a expectativa é que um dos principais entraves estruturais do parque e da cidade seja definitivamente resolvido, trazendo benefícios duradouros para o setor agropecuário, para o desenvolvimento urbano da região e para a qualidade do serviço de energia elétrica oferecido à população.