Revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul terá reunião na sexta-feira

A prefeitura de Caxias do Sul promove na sexta-feira (19) uma reunião sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul. O encontro ocorre às 8h3, no Plenário da Câmara de Vereadores. Para esse encontro inicial, estão confirmadas as presenças do arquiteto e planejador urbano Fernando Canalli e da arquiteta e urbanista Gianna Rossanna de Rossi, ambos do reconhecido grupo Jaime Lerner Arquitetos Associados (JLAA).
Curitiba, reconhecida mundialmente como a Meca do Planejamento e Soluções Urbanas, tem sido base e fonte inspiradora dos profissionais que compõem o corpo técnico da JLAA, formado por arquitetos urbanistas, bem como por consultores e colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento que constituem as múltiplas interfaces de cidade. Em todos os trabalhos, enraizada na reflexão, resiliência e solução de problemas, e guiada por uma forte visão socioambiental, a equipe fornece projetos edificantes e impactantes para a melhoria dos ambientes e espaços construídos.
Nas discussões e debates, serão apresentados grupos temáticos para chamamento das pessoas interessadas que desejam participar e apresentar sugestões, em segmentos como: zoneamento e uso do solo, equipamentos sociais, planejamento estratégico, estrutura viária e mobilidade, energia e comunicação, recursos hídricos, saneamento, estrutura turística, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e impactos climáticos, inovação, cidades inteligentes e nova indústria, desenvolvimento econômico e atração de investimentos, habitação e Instrumentos jurídicos urbanísticos. A última revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul aconteceu em 2019.
A prefeitura de Caxias do Sul promove na sexta-feira (19) uma reunião sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul. O encontro ocorre às 8h3, no Plenário da Câmara de Vereadores. Para esse encontro inicial, estão confirmadas as presenças do arquiteto e planejador urbano Fernando Canalli e da arquiteta e urbanista Gianna Rossanna de Rossi, ambos do reconhecido grupo Jaime Lerner Arquitetos Associados (JLAA).
Curitiba, reconhecida mundialmente como a Meca do Planejamento e Soluções Urbanas, tem sido base e fonte inspiradora dos profissionais que compõem o corpo técnico da JLAA, formado por arquitetos urbanistas, bem como por consultores e colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento que constituem as múltiplas interfaces de cidade. Em todos os trabalhos, enraizada na reflexão, resiliência e solução de problemas, e guiada por uma forte visão socioambiental, a equipe fornece projetos edificantes e impactantes para a melhoria dos ambientes e espaços construídos.
Nas discussões e debates, serão apresentados grupos temáticos para chamamento das pessoas interessadas que desejam participar e apresentar sugestões, em segmentos como: zoneamento e uso do solo, equipamentos sociais, planejamento estratégico, estrutura viária e mobilidade, energia e comunicação, recursos hídricos, saneamento, estrutura turística, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e impactos climáticos, inovação, cidades inteligentes e nova indústria, desenvolvimento econômico e atração de investimentos, habitação e Instrumentos jurídicos urbanísticos. A última revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul aconteceu em 2019.